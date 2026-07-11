Гідрометцентр попередив про дощі і місцями грози в Україні сьогодні

Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Людмила Войтюк Редактор

Прогноз погоди в Україні на суботу, 11 липня, повідомили синоптики. В цей день хмарно з проясненнями. Вночі пройшли короткочасні дощі, а вдень місцями очікуються на Закарпатті, півдні та південному сході. Окрім того, подекуди будуть грози.

Про це у п'ятницю, 10 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди на 11-13 липня

Погода в Україні 11 липня

Карта "Погода в Україні 11 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-західний, а на заході країни північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +9...+14 °С, вдень буде +17...+22 °С. В центральних областях сьогодні до +25 °С. На півдні та сході країни вночі було +13...+18 °С, вдень очікується +23...+28 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 11 липня 2026 року

У Києві та області сьогодні теж буде хмарно з проясненнями. Ніч пройшла без опадів, але вдень очікуються короткочасні дощі, по області місцями грози.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +9...+14 °С, вдень прогнозують +17...+22 °С.

У Києві тим часом вночі +12...+14 °С, вдень близько +20 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 11 та 12 липня в Україні буде багато короткочасних дощів, проте локальні і в тому числі буде й сонячна погода. За її словами, у суботу на південному сході, а в неділю у центрі та на півдні переважатиме суха погода.

Температура повітря буде стриманою, протягом дня очікується +20...+25 °С, у південній частині +25...+28 °С.

Тим часом у Києві 11 та 12 липня пройдуть короткочасні дощі, можливо з грозами. Температура повітря досягатиме +20...+22 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні прогнозують періоди підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися кількома сильними геомагнітними сплесками. Такі явища здатні впливати на самопочуття деяких людей, а також на роботу технічних систем.

Також ми писали, що через літню спеку ризики для здоров'я суттєво зростають не лише серед людей похилого віку, але й серед молоді. Високі температури можуть спровокувати серйозні ускладнення.