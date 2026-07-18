Генштаб спростував чутки про заборону публічних виступів військовим

Українські військові зі зброєю. Фото: УНІАН

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на чутки про те, що військовим нібито заборонили робити публічні виступити, давати інтерв'ю чи робити заяви. У відомстві наголосили, що подібна інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Генштабу ЗСУ.

Що сказали у Генштабі про нібито заборону на публічні виступи військових

"Заяви щодо існування якихось розпорядчих документів Головнокомандувача або Генерального штабу Збройних Сил України, які начебто забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв’ю та заяви, не відповідають дійсності", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Як зазначили у відомстві, ЗСУ у своїй діяльності керуються наказом Міноборони України №763 від 20 грудня 2023 року та наказом головнокомандувач Збройних сил №73 від 3 березня 2022 року зі змінами.

"За необхідності, з метою забезпечення належного виконання вимог вказаних наказів, уточнення окремих аспектів щодо комунікаційної діяльності, у війська направляються відповідні розпорядження, доручення тощо", — сказано у публікації.

Резюмуючи там додали, що одне з останніх розпоряджень було пов'язане виключно з поширенням інформації про зміни оперативної обстановки в районах бойових дій.

"Йдеться насамперед про безпеку застосування військ (сил) та інформаційну безпеку. Заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв’ю чи заяви у розпорядженні не містилося", — підкреслили у Генштабі.

Пост Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Що могло передувати чуткам про нібито заборону виступів військовим

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Президент України Володимир Зеленський поінформував про кадрові зміни в Кабміні та анонсував призначення нового очільника Міноборони. Після цього Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Він підбив підсумки своєї роботи та сказав, що продовжить працювати над розвитком оборонних технологій і посиленням технологічної переваги України над РФ.

На тлі цих подій 16 та 17 липня у Києві, Харкові, Львові та інших містах пройшли акції протесту проти відставки Михайла Федорова. Окрім повернення Федорова, протестувальники вимагали звільнення головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського.

Також зауважимо, що 17 липня нардеп Мар'яна Безугла опублікувала у соцмережах нібито скриншот з документа (невідомо навіть з якого), заявивши, що військовим нібито заборонили будь-які комунікації. За її словами, тепер для публікації поста у соцмережах треба звертатися до Генштабу та отримувати погодження Головнокомандувача.