ФСБ звинувачує 32-річну ескортницю в підриві офіцера РФ у Криму

Роберт Шагеєв. Фото: росЗМІ

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Росії звинувачують 32-річну ескортницю із Ярославля Маргариту Реут в ліквідації офіцера Чорноморського флоту Роберта Шагеєва у тимчасово окупованому Криму. Він зрадив Україну в 2014 році та перейшов на бік країни-агресорки. Відомо, що Реут раніше вже притягувалася до відповідальності.

Про це повідомляє New York Post, передає Новини.LIVE.

Ліквідація російського офіцера Роберта Шагеєва

У тимчасово окупованому Севастополі Маргариті Реут висунули офіційні звинувачення у скоєнні теракту, що спричинив смерть людини. Її заарештували за підозрою у ліквідації 49-річного офіцера Чорноморського флоту РФ Роберта Шагеєва, який помер від вибуху замаскованої у сміттєвому баку бомби.

Маргарита Реут. Фото: соцмережі

Реут народилася в Ярославлі та тривалий час мешкала в Сочі, а також регулярно відвідувала Крим. Вона поєднувала роботу біолога із наданням ескорт-послуг.

Під час допиту затримана зізналася у скоєному, однак на запитання про те, чи шкодує вона про вбивство російського військового, відповіла категоричним "ні". Після ліквідація вона планувала поїхати за кордон.

Реут і раніше потрапляла в поле зору російських силовиків через антивоєнну позицію. Зокрема, у липні минулого року її затримували в потязі за вигуки на підтримку України після успішної атаки українських БпЛА на залізничну станцію в Ростовській області. Тоді її притягнули до відповідальності за "дискредитацію" армії РФ та оштрафували.

Місце вибуху. Фото: росЗМІ

Наразі Реут перебуває під вартою та їй загрожує до 30 років позбавлення волі.

Що відомо про Роберта Шагеєва

Ліквідований Шагеєв розшукувався Україною за державну зраду. У 2014 році, під час російської окупації Криму, він обіймав посаду виконувача обовʼязків командира єдиного українського підводного човна "Запоріжжя".

Роберт Шагеєв, ліквідований в Криму. Фото: росЗМІ

Попри публічні обіцянки тримати оборону, Шагєєв здав судно окупантам та перейшов на службу до армії РФ.

Згодом він брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну, зокрема в організації ракетних ударів із підводних човнів.

Як писали Новини.LIVE, 13 серпня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, внаслідок чого загинув Роберт Шагеєв. Вибухівку заховали у сміттєвому баку.

А у ніч проти 16 серпня Сили оборони України завдали удару по російському підприємству оборонно-промислового комплексу "Комбинат Каменский" у Каменськ-Шахтинському Ростовської області. Відомо, що він спеціалізується на виготовленні твердого ракетного палива для РСЗВ.