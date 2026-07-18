Франція викликала дипломата РФ через кібератаки

Глава Міністерства закордонних справ Франції - Жан-Ноель Барро. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Міністерство закордонних справ Франції викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії. Причиною стали кібератаки, які, за даними Парижа, здійснює РФ проти французьких установ.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Франції, передає Новини.LIVE.

Франція засудила російські кібератаки

У п'ятницю, 17 липня, глава МЗС Франції викликав тимчасового повіреного у справах посольства Росії. Під час зустрічі французька сторона висловила найрішучіший протест через кібератаки, які, за її даними, здійснюються Росією на території країни.

У французькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що до цих дій причетний 16-й центр ФСБ Росії. Також наголошується, що подібна кібердіяльність спрямована не лише проти Франції, а й проти низки її європейських партнерів.

У МЗС Франції підкреслили, що Париж спільно із союзниками й надалі використовуватиме всі доступні та передбачені міжнародним правом засоби для запобігання, стримування та реагування на будь-які дестабілізаційні дії проти держави.

Новини Франції

Новини.LIVE повідомляли, що під час аномальної спеки у червні у французькому регіоні Іль-де-Франс за тиждень померли майже 3000 людей. Це були переважно люди старше 65 років. Такі дані більш ніж удвічі перевищує звичайний рівень смертності.

Новини.LIVE інформували, що Франція передасть Україні технології для виробництва високоточних авіабомб AASM Hammer. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після засідання Коаліції охочих у Парижі. За його словами, Київ отримає ліцензію на виготовлення французьких авіабомб. Особливий інтерес для України становить перспективна модифікація AASM Hammer XLR, яка має дальність польоту понад 140 кілометрів.