Франція атакувала ІДІЛ у Сирії - уражено об'єкти

Франція вдарила по об'єктах ІДІЛу в Сирії — відео
Збройні сили Франції у неділю, 29 грудня, завдали удару по Сирії. За словами міністра оборони Себастьяна Лекорню, цілями стали об'єкти Ісламської Держави.
Про це Лекорню повідомив в X.
Nos armées restent engagées dans la lutte contre le terrorisme au Levant.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 31, 2024
Elles contribuent à la coalition internationale "Operation Inherent Resolve" (OIR), depuis 2014 en Irak et 2015 en Syrie.
Dimanche, des moyens aériens français ont procédé à des frappes ciblées contre des… pic.twitter.com/uwzOmcJDce
Удари Франції по ІДІЛу
Лекорню зауважив, що збройні сили Франції залишаються відданими боротьбі з тероризмом на Леванті, а також беруть участь в операції міжнародної коаліції "Непохитна рішучість" (OIR) з 2014 року в Іраку і з 2015 року в Сирії.
"У неділю французька авіація завдала цілеспрямованих ударів по об'єктах на сирійській землі", — написав він.
Нагадаємо, вчора голова МЗС України Андрій Сибіга здійснив візит до Сирії. Там він зустрівся з новим лідером Ахмедом аль-Шараою.
Також в рамках поїздки міністр підняв український прапор над українським консульством у Дамаску.
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