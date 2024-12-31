Франція атакувала ІДІЛ у Сирії - уражено об'єкти

Об'єкт ІДІЛу. Фото: скриншот з відео

Збройні сили Франції у неділю, 29 грудня, завдали удару по Сирії. За словами міністра оборони Себастьяна Лекорню, цілями стали об'єкти Ісламської Держави.

Про це Лекорню повідомив в X.

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Nos armées restent engagées dans la lutte contre le terrorisme au Levant.



Elles contribuent à la coalition internationale "Operation Inherent Resolve" (OIR), depuis 2014 en Irak et 2015 en Syrie.



Dimanche, des moyens aériens français ont procédé à des frappes ciblées contre des… pic.twitter.com/uwzOmcJDce — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 31, 2024

Удари Франції по ІДІЛу

Лекорню зауважив, що збройні сили Франції залишаються відданими боротьбі з тероризмом на Леванті, а також беруть участь в операції міжнародної коаліції "Непохитна рішучість" (OIR) з 2014 року в Іраку і з 2015 року в Сирії.

"У неділю французька авіація завдала цілеспрямованих ударів по об'єктах на сирійській землі", — написав він.

Скриншот допису Лекорню

Нагадаємо, вчора голова МЗС України Андрій Сибіга здійснив візит до Сирії. Там він зустрівся з новим лідером Ахмедом аль-Шараою.

Також в рамках поїздки міністр підняв український прапор над українським консульством у Дамаску.