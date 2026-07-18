Федоров: реактивний "Шахед" долітає до центру Запоріжжя за лічені секунди

Іван Федоров. Фото: ОВА

Карина Приходько Редактор

Висока швидкість реактивних дронів типу "Шахед" суттєво ускладнює їхнє знищення силами протиповітряної оборони. Вони долітають до центру Запоріжжя за лічені секунди.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров під час брифінгу з журналістами, передає кореспондент Новини.LIVE.

Дрони долітають до Запоріжжя за лічені секунди

Федоров розповів, що швидкість реактивного безпілотника становить приблизно 450–500 кілометрів за годину. При цьому радари можуть виявити таку ціль орієнтовно за 10 кілометрів до міста, через що часу на реагування залишається вкрай мало.

"Швидкість реактивного "Шахеда" — приблизно 450–500 км/год. Радіолокаційно ми можемо побачити його приблизно за 10 кілометрів, тож за лічені секунди він уже буде в центрі міста", — пояснив очільник ОВА.

Він зазначив, що українські захисники намагаються знищувати повітряні цілі ще на підступах до Запоріжжя, однак через їхню високу швидкість це є надзвичайно складним завданням.

Крім того, Федоров звернув увагу на загрозу від керованих авіабомб, які, за його словами, летять зі швидкістю понад 600 кілометрів за годину.

Водночас він наголосив, що Сили оборони вже мають успішні приклади перехоплення таких боєприпасів. Зокрема, під час однієї з нещодавніх атак російські війська запустили по Запоріжжю чотири КАБи, два з яких українські військові змогли збити.

"Така можливість є, але це велика титанічна робота, яку наші військові виконують щодня", — підкреслив Іван Федоров.

Як писали Новини.LIVE, 17 липня РФ скинула п'ять КАБів на Суми. В результаті є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста.

А Володимир Зеленський повідомляв, що з початку липня росіяни здійснили шість балістичних атак на Київ. Україна потребує прискорення постачання перехоплювачів