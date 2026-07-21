Федоров привітав Драпатого з призначенням на посаду главкома ЗСУ

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням на посаду Головнокомандувача ЗСУ. Він наголосив, що це нова надія і тепер високі очікування українців треба виправдати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням Telegram Федорова.

Що сказав Федоров про призначення Драпатого

"Вітаю генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду Головнокомандувача Збройних сил України! Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути", — сказав Федоров.

Він зазначив, що тепер високі очікування українців треба виправдати чіткою візією завершення війни за незалежність, сильною командою та рішучими діями.

Зокрема, ці дії мають бути спрямовані на збереження життів українських воїнів, роботизацію фронту, а також завдання асиметричних ударів і виснаження економіки Росії.

Окремо Федоров також зазначив, що поговорив з тепер колишнім Головнокомандувач ЗСУ Олександром Сирським та подякував йому за операції у захисті України. Він наголосив, що це важливо, але треба рухатися далі.

"Зателефонував генералу Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви. Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки. Дякую всім причетним", — резюмував Федоров.

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