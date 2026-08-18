"Фантоми" повернуться: Вигівський розповів про контроль ПДР

Нарада за участі Івана Вигівського. Фото: Facebook/Іван Вигівський

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

В Україні планують посилити заходи проти систематичних порушень правил дорожнього руху. Відповідні пропозиції обговорили під час наради за участю керівництва Національної поліції, Департаменту патрульної поліції та представників Міністерства внутрішніх справ. Одним із ключових напрямів стане посилення відповідальності за повторні порушення ПДР.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає Новини.LIVE.

Вигівський заявив про посилення відповідальності водіїв

Також увагу приділять безпеці пасажирських перевезень та врегулюванню використання легкого електротранспорту. За словами Вигівського, МВС разом із народними депутатами вже підготувало низку відповідних законодавчих ініціатив.

"Не йдеться виключно про штрафи та посилення відповідальності. Йдеться про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру на дорозі", — зазначив він.

Пост Вигівського. Фото: скриншот

Окремо посилять контроль за перевищенням швидкості, яке залишається однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод. Уже цього тижня на дорогах планують запустити десятки нових камер автоматичної фіксації. Місця їх встановлення згодом оприлюднить патрульна поліція.

Крім того, на українські дороги повернуть "Фантоми" — патрульні автомобілі без характерного зовнішнього оформлення, обладнані системами автоматичної фіксації швидкості. До початку повномасштабного вторгнення ці автомобілі працювали близько місяця. За цей час правоохоронці притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв за перевищення швидкості.

Необхідність посилення заходів у МВС пов’язують із високою аварійністю. Лише за перші тижні серпня в Україні зафіксували понад 1300 ДТП, у яких постраждали люди. Підвищення безпеки дорожнього руху визначено одним із пріоритетних завдань Міністерства. Йдеться не лише про посилення покарання, а й про комплексну роботу над безпекою та культурою поведінки водіїв на дорогах.

Як повідомляли Новини.LIVE, найближчим часом відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України, присвячене безпеці на українських дорогах. Володимир Зеленський зазначив, що однією з причин проведення засідання стали резонансні дорожньо-транспортні пригоди, а також випадки систематичних порушень правил дорожнього руху водіями.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю неповнолітнього водія. Підліток, який перебував за кермом легковика у стані алкогольного сп’яніння, збив вагітну дівчину.