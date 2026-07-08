Ердоган закликав Україну та Росію відновити мирні переговори в Туреччині

Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара готова знову стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, питання війни обговорювали під час саміту НАТО.

Про це він заявив на саміті НАТО в Анкарі, передає Новини.LIVE.

Президент Туреччини звернувся до Зеленського і Путіна

Ердоган наголосив, що Туреччина від початку повномасштабної війни виступає за дипломатичне врегулювання конфлікту й неодноразово закликала сторони до діалогу.

"Ця війна на виснаження перетворилася на машину для вбивств, з десятками тисяч жертв щомісяця", — сказав президент Туреччини.

Він зазначив, що і Президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін знають про позицію Анкари щодо необхідності мирних переговорів.

Президент Туреччини вкотре підтвердив готовність організувати зустріч сторін на своїй території.

"У справедливому мирі немає переможених. Я ще раз наголошую, що ми готові знову об'єднати сторони в Туреччині", — заявив Ердоган.

Як повідомляли Новини.LIVE, Туреччина підтримує посилення обороноздатності України. Зокрема, країна виступає за розширення міжнародної військової допомоги для захисту країни від російської агресії.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Під час зустрічей обговорювали подальшу євроінтеграцію України, питання енергетичної безпеки, розвиток оборонної співпраці, а також підготовку держави до наступного опалювального сезону.