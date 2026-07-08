Ердоган підтримав закупівлю зброї для України та пообіцяв тиснути на РФ

Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтримав ініціативу із закупівлі зброї для України. Він пообіцяв використовувати дипломатичні канали, щоб примусити Росію до миру.

Про це Реджеп Тайїп Ердоган сказав під час саміту НАТО в Анкарі, передає Новини.LIVE.

Туреччина підтримує закупівлю зброї для України

"Я поділяю бачення Трампа щодо миру у війні в Україні та висловлюю свою підтримку ініціативі України щодо списків пріоритетних потреб", — зазначив Ердоган.

За його словами, окрім військової підтримки, яку Туреччина надає Україні з власного національного запасу, країна продовжить внесок в рамках PURL.

"Підтримуючи Україну, ми користуємося нашими каналами комунікації, щоб спрямовувати Росію до миру", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, 8 липня в Анкарі стартував другий день саміту НАТО. Сьогодні запланована зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.

Крім того, Трамп повідомив, що, за однією з оцінок, щомісяця у війні між Україною та Росією можуть гинути до 41 тисячі людей. Він наголосив, що пріоритетом є якнайшвидше припинення бойових дій і збереження людських життів.