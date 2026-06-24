Експрезидент Польщі оцінив перспективи припинення вогню в Україні

Александр Кваснєвський. Фото: Aleksander Kwaśniewski/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У найближчі місяці між Україною та Росією може відбутися припинення вогню. Однак це не означатиме досягнення справедливого миру.

Про це заявив колишній президент Польщі Александр Квасневський під час YES Dinner Discussion у Ґданську, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Експрезидент Польщі попередив про можливе використання паузи Росією

За його словами, українські удари змінили сприйняття війни в Росії — зокрема, жителі Москви та Санкт-Петербурга почали усвідомлювати, що бойові дії становлять реальну загрозу і для них.

Квасневський припустив, що в найближчі місяці сторони можуть наблизитися до певного режиму припинення вогню. Водночас він наголосив, що про справжній мир із нинішнім російським керівництвом наразі не йдеться.

Він підкреслив, що можливу паузу у бойових діях Росія може використати для перегрупування сил, нарощування виробництва озброєнь та підготовки нових військових ресурсів.

"Зараз ми бачимо не тишу перед бурею, а бурю перед тишею", — зазначив експрезидент Польщі.

Заклик до підготовки

Александр Квасневський закликав Україну та її партнерів уже зараз готувати програми підтримки, інвестицій і відбудови.

На його думку, у разі досягнення припинення вогню буде критично важливо не втратити час, адже подальші кроки потрібно планувати заздалегідь, а не після факту.

"Якщо припинення вогню настане, ми не зможемо сказати: "Добре, тепер почнемо готуватися". Буде вже надто пізно", — наголосив експрезидент Польщі.

Новини.LIVE повідомляли, що у Польщі стартувала підготовка до конференції з відновлення України, яка запланована на 25–26 червня у Ґданську. Захід відбуватиметься на тлі політичної напруги у відносинах між Києвом і Варшавою.

Новини.LIVE інформували, що за словами економіста Олега Пендзина, нинішнє загострення у відносинах між Україною та Польщею є тимчасовим фактором, пов’язаним із внутрішньою політичною боротьбою напередодні виборів у Польщі. Водночас він зазначає, що українська логістика вже зазнає втрат через двомісячне блокування вантажівок Укрпошта на кордоні.