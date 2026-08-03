Експосадовець ЦРУ: Росії може забракнути зброї для нової мобілізації

Військові РФ. Фото: росЗМІ

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Російський диктатор Володимир Путін теоретично може оголосити загальну мобілізацію, однак Кремль може зіткнутися з нестачею зброї та техніки для нових військових, а саме рішення стане вкрай непопулярним серед населення.

Про це колишній високопосадовець ЦРУ Ґленн Корн заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чому Кремль уникає повної мобілізації

За словами Корна, сама можливість призвати сотні тисяч людей не означає, що Росія здатна ефективно їх використати на фронті.

"Можна призвати сотні тисяч людей, але якщо їм нічим воювати, немає достатньо зброї, боєприпасів чи техніки для переміщення, така мобілізація майже втрачає сенс. Більше того, вона може навіть виявитися контрпродуктивною", — пояснив він.

Експосадовець ЦРУ також наголосив, що загальна мобілізація стане серйозним політичним викликом для Кремля. На його думку, саме тому Путін уже кілька років намагається уникати такого кроку.

"Дуже багато росіян не хочуть відправляти своїх синів і дочок на війну та й самі не хочуть воювати. Ми пам'ятаємо, як після початку повномасштабного вторгнення сотні тисяч людей просто втекли з Росії", — зазначив Корн.

Чому Москва та Санкт-Петербург залишаються осторонь

Корн вважає, що Кремль свідомо не проводить масштабну мобілізацію в Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих містах, де рівень життя вищий і населення менш готове брати участь у війні.

Натомість Росія активно мобілізує жителів віддалених регіонів і представників національних меншин, а також залучає до бойових дій північнокорейських військових і вербує іноземців.

"Усе це лише для того, щоб якомога довше не мобілізовувати жителів Москви, Санкт-Петербурга та інших великих російських міст", — підсумував експерт.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив: Путін готується до нової хвилі мобілізації, однак не оголошує її відкрито, оскільки боїться реакції російського суспільства. За словами глави держави, Кремль може спробувати призвати від 300 до 500 тисяч людей після виборів до Держдуми РФ.

Також Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав майбутню зиму останнім шансом для Кремля зламати Україну військовим шляхом. Він наголосив, що подальша підтримка Києва з боку партнерів має ключове значення для зриву російських планів.