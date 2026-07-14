Експорт української зброї здійснюватимуть за новим механізмом Міноборони

Військова зброя. Фото: Міноборони

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Міністерство оборони запровадило новий механізм експорту української зброї та військових технологій. Постачання дозволять до країн, які беруть участь у програмі Drone Deal, за умови, що потреби Сил оборони України будуть повністю забезпечені.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Міноборони запровадило нові правила експорту зброї

Термін розгляду заявок скоротили з 90 до 30 днів. Водночас представники оборонної галузі вважають, що новий механізм потребує доопрацювання. Зокрема, виробники критикують податкові ставки на експорт, обмеження щодо передачі технологій і мінімальний поріг контракту в 15 мільйонів гривень, який може ускладнити вихід на зовнішні ринки для малих компаній.

Попри це, в індустрії називають відкриття експорту важливим кроком, адже українські підприємства вже мають значний інтерес з боку іноземних партнерів. Першою компанією, яка отримала дозвіл за новими правилами, стала F-Drones, що постачатиме свої безпілотники до США.

Нагадаємо, що до ініціативи Drone Deal вже приєдналися: Латвія, Велика Британія, Естонія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Данія, Швеція та Канада. Робота ще з близько 20 країнами перебуває на різних етапах переговорів.

Експерти також наголошують, що для ефективної роботи нової системи необхідно посилити Державну службу експортного контролю, аби вона могла оперативно розглядати заявки виробників і не створювала додаткових бюрократичних перешкод.

Як повідомляли Новини.LIVE, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що система повітряного оповіщення працює на основі даних, які Україна отримує від міжнародних партнерів. Через особливості передачі інформації між моментом запуску російських ракет і сигналом повітряної тривоги можуть виникати часові розбіжності. За його словами, над удосконаленням цієї системи вже працюють.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтримав міжнародну ініціативу із закупівлі зброї для України та заявив про готовність використати дипломатичні канали, щоб сприяти досягненню справедливого миру.