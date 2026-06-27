Експіарник Шойгу розповів про мільйонні оборудки в Російському географічному товаристві

Сергій Шойгу. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Колишній піарник Сергія Шойгу заявив, що його найбільше вразили масштаби фінансування Російського географічного товариства. За його словами, одним із таких прикладів став проєкт залізниці Кизил — Курагіно.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Скоробутова у коментарі ЗМІ.

Які схеми описав експіарник Шойгу

Він стверджує, що на проєкт виділили 600 мільйонів рублів, однак завершити його так і не вдалося.

"Я побачив кошторис — 600 мільйонів рублів. Проєкт у підсумку нічим не завершився, але ці гроші просто закопали в землю. Для РГТ такі суми нікого особливо не дивували", — сказав Скоробутов.

Також Скоробутов заявив, що пожертви на користь Російського географічного товариства офіційно вважалися добровільними. Водночас, за його словами, великі державні компанії та бізнесмени фактично не могли відмовитися від фінансування.

"У штаб-квартири компаній телефонували з пропозицією допомогти Російському географічному товариству. Потім називали два прізвища. Відмовити таким людям ніхто не міг", — розповів він.

За словами колишнього піарника, саме таким чином кошти державних компаній, приватного бізнесу та російських олігархів потрапляли до бюджету організації.

Крім того, Скоробутов розповів історію своєї знайомої, яка подавала заявку на грант для створення документального фільму про Арктику.

За його словами, вона просила 18 мільйонів рублів на зйомки шести серій, однак згодом їй нібито запропонували отримати фінансування лише за умови повернення 12 мільйонів рублів у вигляді "відкату".

"Вона сказала, що за шість мільйонів зняти такий проєкт неможливо. І це лише один приклад. Уявіть, які суми могли проходити через всю систему", — заявив Скоробутов.

Новини.LIVE інформували, що колишній прессекретар Російського географічного товариства Дмитро Скоробутов стверджує, що низка резонансних акцій за участю російського диктатора Володимира Путіна була постановкою. Серед них — історія з "виявленням" античних амфор під час підводного занурення. За його словами, такі заходи були частиною кампанії зі створення позитивного публічного образу глави Кремля.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Дмитро Скоробутов заявив, що вся інформаційна діяльність структури була орієнтована на просування Сергія Шойгу. За його словами, його прізвище мало постійно бути присутнім у медіапросторі. Він стверджує, що саме це було головною метою роботи команди.