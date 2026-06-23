Експерт: РФ планує звинуватити Україну у застосуванні хімічної зброї

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Росія готує нову інформаційну провокацію, в межах якої може звинуватити Україну у нібито застосуванні хімічної зброї. Йдеться про заздалегідь сплановану інформаційну кампанію, яка може бути винесена навіть на міжнародний рівень.

Про це заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Мета інформаційної операції РФ

"Відповідно, готуються провокації інформаційні на вищому представницькому рівні щодо використання українською стороною хімічного озброєння. Зокрема, мовиться про боєприпаси, які у своєму складі мають токсичні хімічні речовини другого класу небезпеки. Це хлорпікрин", — зазначив Снєгирьов.

Він припустив, що російська пропаганда може поширювати подібні заяви як через інформаційні ресурси, так і на рівні дипломатичних відомств.

"Оця провокація готується. І, найімовірніше, вона буде розповсюджена через російські пабліки, пропагандистські ресурси, а також може бути винесена на рівень Міністерства закордонних справ РФ", — додав аналітик.

Снєгирьов наголосив, що подібні інформаційні операції мають на меті дискредитацію України на міжнародній арені.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність Москви повернутися до переговорів щодо України. За його словами, російська сторона нібито готова продовжити процес із тієї точки, на якій він був зупинений раніше. Водночас Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський висуває "грубі та нереалістичні умови" для завершення війни.

Також Новини.LIVE інформували, що через регулярні атаки українських безпілотників Росія змушена перекидати частину систем протиповітряної оборони з прифронтових районів до столиці. За даними західних аналітиків, окупанти не лише зводять нові позиції для комплексів С-400 у районі Москва-Сіті, а й розміщують біля одного з нафтопереробних заводів системи "Панцир", які раніше використовувалися на фронті.