Експерт: реактивні дрони РФ за складністю перехоплення схожі на ракети

Російська атака дронами по Києву. Ілюстративне фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Росія продовжує розвивати реактивні ударні безпілотники, які за складністю виявлення та перехоплення вже можна порівнювати з крилатими ракетами. Такі дрони ворог намагається зробити більш ефективними для обходу української протиповітряної оборони.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.

Росія вдосконалює ударні безпілотники

За словами експерта, російські війська продовжують модернізувати засоби повітряного нападу, зокрема створюють реактивні дрони на базі ударних безпілотників.

Богдан Долінце зазначив, що за рівнем складності виявлення, перехоплення та протидії такі безпілотники вже можна порівнювати зі звичайними крилатими ракетами.

"Фактично можемо констатувати, що ці платформи за складністю виявлення, перехоплення та протидії є співмірними зі звичайними крилатими ракетами", — зазначив експерт.

Він також розповів, що російські військові намагаються прокладати маршрути польоту таких цілей через населені пункти. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу систем протиповітряної оборони та підвищити шанси безпілотників досягти цілей.

За словами фахівця, Росія застосовує різні тактики, щоб підвищити шанси своїх засобів ураження на подолання української оборони під час атак..

"Ворог використовує всі доступні засоби, щоб забезпечити "виживання" своїх засобів ураження, зокрема за рахунок прольотів над населеними пунктами", — зазначив екперт.

Новини.LIVE інформували, що починаючи з вечора 30 липня та протягом ночі 31 липня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками. Загалом ворог запустив по території України 255 дронів.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський наголосив, що через динамічні зміни на фронті Україна має оперативно розвивати військові технології та пристосовуватися до нових умов. За його словами, технологічна перевага є одним із ключових чинників збереження життів українських захисників.