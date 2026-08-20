Екснардеп заявив про корупційні тарифи за місце на фронті у ЗСУ

Український військовий на фронті. Фото: 38 ОБрМП

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Збройних силах діє прихована корупційна система неформальних розцінок за розподіл місць несення служби та уникнення передової. Чим далі від фронту хоче воювати боєць, тим більшу суму він має сплатити. Водночас через корупцію з мільйонного війська на передовій без ротації постійно воюють лише близько 100 тисяч бійців.

Про це заявив колишній народний депутат України VIII скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань Сергій Хлань в ефірі Вечір.LIVE.

Сергій Хлань заявив про корупцію всередині війська за "вигідні" місця на фронті

За словами політика, у війську сформувалася система неформальних виплат, де вартість послуги безпосередньо залежить від бажаного місця проходження служби та нарахування грошового забезпечення.

"Те, що стосується ротації, то ТЦК – це частина Сухопутних військ, військові теж, але це окремий бізнес. Там ще є цілий знову такий бізнес, де ти знаходишся, на якій лінії фронту. Щоб не їхати на передок, ти знаходишся у другій лінії, це коштує стільки-то грошей. Щоб сидіти в тилу в штабі, це коштує інші гроші", — зазначив Хлань.

Він додав, що окремі тарифи передбачені й для тих, хто прагне отримувати додаткові виплати без безпосередньої участі у боях: "Щоб тобі нараховували бойові, ти знаходишся посередині, це ще інші гроші. Це знову такий прайс, який ще працює в Збройних Силах України, щоб не потрапляти на першу лінію".

Політик підкреслив, що наслідком існування таких тіньових тарифів є відсутність замін для бійців на першій лінії оборони.

"Якщо подивитися навіть статистику, то можна подивитися від загальної кількості мобілізованих, скільки фактично людей знаходиться на першій лінії фронту. Це просто одиниця і вони знаходяться там без ротації. Маючи мільйонну армію, ми тримаємо 100 тисяч людей просто без зміни, без ротації. Що це каже? Це каже, що є корупція", — наголосив Сергій Хлань.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час підбиття підсумків роботи антикорупційного блоку за перше півріччя 2026 року констатував відсутність спаду правопорушень у цій сфері. За його оцінкою, масштаби корупції серед представників вищї влади країни лише посилились.

Водночас гучний скандал навколо протиправних дій у Берегівському районному ТЦК на Закарпатті призвів до кадрових рішень щодо очільника обласного військкомату. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що там викрили масові випадки вимагання хабарів та безпідставного анулювання права на відстрочку для 130 громадян.