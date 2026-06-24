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Головна Новини дня Ексміністру оголосили підозру у заволодінні 5,6 млн грн гранту

Ексміністру оголосили підозру у заволодінні 5,6 млн грн гранту

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 17:03
Ексміністру оголосили підозру у справі про 5,6 млн грн гранту - деталі
Прокурори Черкаської обласної прокуратури повідомляють про підозру. Фото: Прокуратура України

Прокурори Черкаської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому народному депутату України та ексміністру охорони навколишнього природного середовища, який нині очолює наглядову раду одного з київських закладів вищої освіти. 

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.

Схема з державним грантом

У справі фігурують директор підприємства та бухгалтер, яким також оголошено підозри.

За даними слідства, на початку 2024 року ексміністр нібито організував схему заволодіння коштами державного гранту, виділеного на підтримку переробної промисловості.

Для отримання фінансування до Міністерства економіки України було подано бізнес-план щодо закупівлі лінії з виробництва комбікормів та створення нових робочих місць.

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Після погодження заявки підприємство отримало понад 5,6 млн грн бюджетних коштів, які згодом були перераховані на рахунки підконтрольної компанії на підставі, як стверджує слідство, документів із неправдивими відомостями.

Ексміністру оголосили підозру у заволодінні 5,6 млн грн гранту - фото 1
Затримання підозрюваного. Фото: Прокуратура України
Ексміністру оголосили підозру у заволодінні 5,6 млн грн гранту - фото 2
Затримання особи, яка підозрюється у злочині. Фото: Прокуратура України.

Невиконання умов програми

Слідство зазначає, що передбачене бізнес-планом обладнання фактично не було придбано, а нові робочі місця не створювалися. Отримані кошти, за версією правоохоронців, використали не за цільовим призначенням.

Крім того, протягом 2024–2026 років до різних установ подавали документи про нібито виконання умов грантової програми. Під час перевірок як нове обладнання демонстрували техніку, яка вже перебувала у використанні.

Кваліфікація та позиція слідства

За висновками судової економічної експертизи, державному бюджету завдано збитків на понад 5,6 млн грн.

Ексміністру інкримінують організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Директору підприємства та бухгалтеру — пособництво у заволодінні коштами, службове підроблення та відмивання коштів.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Новини.LIVE повідомляли, що в межах розслідування щодо постачання для потреб Міністерства оборони неякісних інженерних боєприпасів та сировини правоохоронці оголосили нові підозри. Також встановлено факт несплати понад 21 млн грн ПДВ під час імпорту компонентів для виробництва вибухових речовин.

Новини.LIVE інформували, що під час будівництва протирадіаційних укриттів для закладів освіти в Херсонській та Хмельницькій областях виявлено масштабні зловживання. Через завищення вартості робіт та внесення неправдивих даних до документації державі завдано збитків на понад 23 млн грн. Кільком посадовцям повідомлено про підозру.

Черкаси Офіс генерального прокурора гранти
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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