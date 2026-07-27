Ексдержсекретаря МЗС підозрюють у розкраданні 37 млн грн пожертв для України

Представники НАБУ. Фото ілюстративне: nabu.gov.ua

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану злочинну групу, яку, за даними слідства, очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України. Правоохоронці вважають, що її учасники заволоділи коштами міжнародної допомоги, призначеної для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення РФ, а згодом легалізували їх через конвертаційні центри.

Про це повідомили на сайті НАБУ, передає Новини.LIVE.

Як діяла схема привласнення донорських коштів

За версією слідства, колишній держсекретар МЗС переконував іноземних донорів і працівників українських дипломатичних установ перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Експертиза встановила, що ці кошти фактично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Надалі гроші, як стверджують правоохоронці, перераховувалися на рахунки пов'язаних фізичних осіб-підприємців і компаній, а потім — до конвертаційних центрів для переведення у готівку. Отримані кошти учасники схеми використовували для власного збагачення. Щоб приховати незаконну діяльність, підозрювані, за даними слідства, виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями, створюючи видимість законного використання міжнародної допомоги.

Наразі слідчі встановили легалізацію коштів на понад 37 млн грн (близько 1,28 млн доларів США на момент вчинення злочину). Серед підозрюваних — колишній державний секретар МЗС (2020–2024 роки), колишній керівник його апарату, який нині працює дипломатом, радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї ГО.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Під час документування злочину детективи використали матеріали Державної аудиторської служби. Досудове розслідування триває.

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Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили двох посадовців Державної митної служби, яких підозрюють в організації корупційних схем під час митного оформлення товарів і транспортних засобів. За даними слідства, вони вимагали неправомірну вигоду від громадян та представників бізнесу в обмін на безперешкодне проходження митних процедур.