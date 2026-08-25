Двомовний та з QR-кодами: що відомо про зміст Глобального словника стійкості

Глобальний словник стійкості. Фото: kulakowskiy

Волченська Діана редактор

Під час шостого Саміту перших леді та джентльменів Перша леді України Олена Зеленська презентувала Глобальний словник стійкості. Видання об’єднало досвід 38 країн світу, кожна з яких сформулювала власне розуміння спроможності долати кризові виклики. Від України до словника увійшло слово "софійність", яке уособлює осмислення реальності та поєднання сили з мудрістю.

Про особливості книги в ефірі День.LIVE розповів ведучий Павло Ковальчук.

Яке бачення стійкості представили Україна та інші держави

Україну в словнику представили поняттям "софійність", що означає надання глибокого сенсу діям, осмислення реальності та поєднання сили з мудрістю.

"Стійкість народжується зі здатності витримати удар, уміння мудро прочитати реальність, зберегти цілісність і перетворити сенс на дію. Вона поєднує волю до життя, силу до боротьби та мудрість до навчання на рівні людини, спільноти і інституції", — зачитав опис терміну в ефірі День.LIVE ведучий Павло Ковальчук.

Свої концепції запропонували й інші держави-учасниці проєкту. Зокрема, Швеція обрала формулу "totalförsvar", яка трактує стійкість як заклик діяти та відображає систему, де захист країни є спільним обов'язком суспільства та війська.

Інтерактивність і двомовність видання

Книга є двомовною: одна частина надрукована українською, а на звороті всі сторінки та дефініції продубльовані англійською. На кожній сторінці розміщений спеціальний QR-код, що веде на цифрову платформу проєкту.

За переходом через QR-код можна дізнатися значення терміна, його походження з багатовікової традиції, особливості функціонування в кризі та уроки для міжнародної спільноти.

"Є значення цього слова, як це працює в кризі, звідки походить — це також не менш цікаво, поняття виростає з тисячолітнього українського культурного досвіду. Урок для інших країн і межі поняття", — зазначив ведучий.

Раніше Новини.LIVE писали, що Олена Зеленська заявила, що Україна сформувала "Глобальний словник стійкості" з 38 понять і практик різних країн. До нього увійшло й українське поняття "софійність", що поєднує волю до життя, силу до боротьби та мудрість до навчання. Над словником працювали понад 45 експертів, а його метою є створення спільної мови для подолання криз.

Новини.LIVE також писали, що Олена Зеленська розповіла, що переживати складні часи їй допомагають друзі, колеги та історії людей, які продовжують діяти попри війну. Вона наголосила, що не відокремлює себе від українців, називаючи їх своєю родиною та силою. Особливо її надихають люди, які діляться власним досвідом і не опускають руки навіть у найважчі часи.