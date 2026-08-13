Двоє миколаївців хотіли продати в Молдові стародавні монети

Ольвія. Фото: Wikimedia Commons

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Двоє жителів Миколаївщини намагалися незаконно переправити до Молдови стародавні монети, які мають культурну та історичну цінність. Чоловіків віком 60 і 62 роки визнали винними у замаху на переміщення культурних цінностей через державний кордон із приховуванням від митного контролю.

Про це повідомляє Херсонська прокуратура, передає Новини.LIVE.

Зловмисники сховали монети всередині вольтметра

За даними слідства, чоловіки знайшли потенційного покупця через платформу онлайн-оголошень. Він перебував на території Молдови, а сторони домовилися про продаж і незаконне переміщення археологічних знахідок.

Щоб приховати монети від митників, фігуранти помістили їх усередину корпусу електронного вимірювального приладу — вольтметра. Наприкінці травня 2026 року вони передали пакунок водіям міжнародного автобусного рейсу з Миколаєва до Молдови. При цьому водії не знали, що саме міститься у відправленні.

Однак переправити культурні цінності за кордон чоловікам не вдалося. Під час митного контролю монети виявили та вилучили. Прокурори довели в суді, що йдеться про стародавні монети, які перебували в обігу на території Північного Причорномор'я за часів існування Ольвійської хори.

Суд призначив кожному з чоловіків по п'ять років позбавлення волі, а також на два роки заборонив займатися діяльністю, пов'язаною з обігом культурних цінностей. Водночас від основного покарання їх звільнили з випробуванням та встановили один рік іспитового строку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у храмі Святого Миколая в Калуші на Івано-Франківщині під час ремонтних робіт виявили історичні артефакти. Серед знахідок — австро-угорські нікелеві монети кінця XIX століття, які понад століття пролежали під дерев’яною підлогою церкви.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше правоохоронці затримали двох посадовців Державної митної служби, яких підозрюють в організації корупційних схем під час митного оформлення товарів і транспортних засобів. За даними слідства, вони вимагали хабарі за безперешкодне проходження митних процедур.