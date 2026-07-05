ДТП на Миколаївщині: водію повідомлено про підозру у загибелі 12 людей

Наслідки ДТП на Миколаївщині. Фото: Офіс Генерального прокурора

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Водію автомобіля Nissan Murano, якого затримали після масштабної ДТП на Миколаївщині, повідомлено про підозру. Аварія сталася 4 липня 2026 року та призвела до загибелі 12 людей і травмування ще шести осіб.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

Деталі смертельної аварії

За даними слідства, ДТП сталася близько 07:42 на автодорозі "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" поблизу перехрестя з дорогою на село Щасливе Миколаївського району. У зіткненні брали участь автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, Volvo та Nissan.

Попередньо встановлено, що водій Nissan виїхав на зустрічну смугу, чим створив аварійну ситуацію для мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

Намагаючись уникнути лобового зіткнення, водій мікроавтобуса з’їхав на узбіччя, втратив керування, після чого транспорт перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Унаслідок ДТП загинули водій та 11 пасажирів мікроавтобуса. Ще шестеро людей, серед яких 15-річна дівчина, отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів Миколаєва.

Наслідки аварії. Фото: Офіс головного прокурора.

Підозра та розслідування

Водію Nissan інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб та травмування потерпілих (ч. 3 ст. 286 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку.

Заява Офісу Генерального прокурора. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE повідомляли, що поліція Миколаївської області затримала ймовірного винуватця масштабної ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. Унаслідок лобового зіткнення на трасі 12 людей загинули на місці від отриманих травм. Інші пасажири дістали тяжкі поранення різного ступеня та були терміново госпіталізовані до медичних закладів.

Новини.LIVE інформували, що у селі Новий Двір на Волині в ніч на неділю, 5 липня, близько 01:00 сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, аварію спричинив водій автомобіля ВАЗ 1996 року народження, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.