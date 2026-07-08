Другий день саміту НАТО: переговори Зеленського і Трампа та рішення щодо ППО

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Анкарі у середу, 8 липня, проходить другий день саміту НАТО. Україна очікує рішень щодо посилення протиповітряної оборони та на переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE.

Другий день саміту НАТО

В останній день саміту НАТО у Зеленського запланована зустріч з Трампом. Згодом очікується спільне спілкування з пресою. Після зустрічі з президентом США український лідер також проведе декілька двосторонніх переговорів, а згодом оголосить підсумки саміту на окремому брифінгу.

Напередодні зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що має хороший настрій.

За інформацією джерел, саміт для України має хороші результати.

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Ключовим питанням обговорень стало зміцнення системи протиповітряної оборони, зокрема постачання ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Наразі є проблеми зі збиттям російської балістики.

"Звісно, робота над посиленням нашої протиповітряної оборони саме в перехопленні антибалістики триває достатньо активно. Проблема в тому, що цих перехоплювачів до Patriot просто замало у світі лишилося. Їх, в принципі, замало виготовляють через війну в Ірані, де американські союзники витратили майже 800 ракет до Patriot збиваючих, в тому числі й дрони. Шалений дефіцит цих ракет на світовому ринку загалом, тому Україна шукає їх зараз, де тільки може, серед усіх країн наших союзників, серед союзників тих інших країн", — розповіла журналістка Новини.LIVE.

Очікується, що домовленості щодо подальшого зміцнення української протиповітряної оборони та продовження підтримки України будуть зафіксовані у фінальному комюніке.

Як писали Новини.LIVE, у перший день саміту НАТО в Анкарі Україна отримала нові оборонні домовленості та підтвердження підтримки від партнерів. Президент Володимир Зеленський провів низку перемовин із лідерами союзних держав, під час яких обговорювали посилення ППО, подальшу військову допомогу, кооперацію у виробництві озброєння та розширення форматів співпраці.

А сьогодні Зеленський зустрівся з двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США. Вони говорили про подальшу підтримку України, посиленням ППО, а також тиск на Росію.