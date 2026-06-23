Дрони уразили військову техніку РФ, яку окупанти перекидали до Криму

Ураження російських вантажівок. Скріншот: відео ГУР

Штін Уляна Редактор стрічки новин

На Запорізькому напрямку українські сили уразили російські вантажівки, які забезпечували логістику окупаційних військ на тимчасово окуповані території. Зокрема в напрямку так званого сухопутного коридору до Криму.

Про це повідомляють у ГУР, передає Новини.LIVE.

Українські сили зірвали логістичні маршрути окупантів

На опублікованих кадрах видно ураження транспортних засобів противника під час руху. Частина російських логістичних маршрутів була зірвана внаслідок ударів.

У ГУР зазначають, що противник продовжує використовувати ці маршрути, попри регулярні втрати техніки та ураження логістики.

"Окупанти чомусь досі думають, що їхні логістичні маршрути через так званий сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму — це безпечна прогулянка. Але у дронів ДАД на це свій погляд", — заявила розвідка.

Операції зі знищення ворожого транспорту тривають.

Допис про ураження російських вантажівок. Скріншот: Головне управління розвідки МО України/Telegram

Новини.LIVE повідомляли, що спецпідрозділ ГУР МО "Артан" знову виконує завдання на Запорізькому напрямку — одній із найгарячіших ділянок фронту. Там російські війська намагаються просунутися до обласного центру.

Новини.LIVE інформували, що Служба безпеки України спільно з ГУР та Силами спеціальних операцій провела успішну спецоперацію, в межах якої було завдано масованого удару по нафтогазовому терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї Росії. Далекобійні безпілотники влучили безпосередньо в резервуарний парк найбільшого на півдні РФ комплексу з перевалки скрапленого палива.