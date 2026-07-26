Дрони б'ють вже на 3 000 км: Зеленський заявив про новий етап далекобійних ударів

Нарада Володимира Зеленського з військовим керівництвом. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Карина Приходько Редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розширення можливостей українських далекобійних ударів по території Росії. За його словами, українські сили вже здатні уражати цілі на відстані понад 3 000 кілометрів, а робота над збільшенням цієї дистанції триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Далекобійні удари по Росії

Зеленський розповів, що провів нараду, присвячену реалізації плану далекобійних операцій проти РФ. За його словами, Україна послідовно виконує визначені пріоритети щодо завдання ударів по військових та економічних об'єктах країни-агресора. Він наголосив, що перевага Росії у вигляді глибокого тилу поступово втрачає своє значення.

Євген Хмара на нараді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Михайло Драпатий на нараді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави зазначив, що значна частина російської системи протиповітряної оборони змушена концентруватися навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту та Санкт-Петербурга, що створює для російського керівництва нові виклики.

"Ми вже довели, що українські дрони можуть досягати, зокрема, цілей в Уральському регіоні, в Сибіру та інших віддалених від Москви землях. Тільки за цей рік від початку реалізації нашого плану далекобійних санкцій уже виконано більше тисячі вогневих завдань. Уражені нафтові обʼєкти, критичні військові виробництва, системно важливі обʼєкти російської логістики", — розповів Володимир Зеленський.

Він додав, що під час наради також було погоджено продовження операцій і оновлено перелік пріоритетних цілей. Головною метою залишається посилення тиску на Росію шляхом завдання економічних втрат, ускладнення виробництва озброєння та створення умов для реальної дипломатії.

"Ми дали всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром. Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії. Дякую Силам оборони України! Слава Україні!" — підсумував президент.

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський повідомляв, що ЗСУ вдарили по Росії та Каспійському морю. Деякі об'єкти ворога розташовані за 1200 кілометрів від державного кордону України.

Водночас 22 липня дрони уразили ще два логістичні центри Wildberries в Росії. Загалом із 18 липня під атаками опинилися вже п'ять логістичних комплексів компанії.