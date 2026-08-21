Драпатий: військовий комітет НАТО у жовтні відвідає Україну

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий вперше поспілкувався з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Під час розмови вони обговорили ситуацію на лінії фронту, протиповітряну оборону та ключові військові пріоритети України.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ та допис Джузеппе Каво Драгоне в соціальній мережі X.

Драпатий розповів про свою розмову з головою Військового комітету НАТО

Михайло Драпатий зазначив, що подякував адміралу Джузеппе Каво Драгоне за його особисту позицію та послідовну підтримку України на рівні вищого військового керівництва НАТО.

За словами Головнокомандувача Збройних сил України, адмірал тричі відвідував Україну та особисто спостерігав за ситуацією на місцях. Драпатий підкреслив, що це відчутно під час професійного спілкування з ним.

Під час розмови Головнокомандувач поінформував представника НАТО про поточну ситуацію на фронті та окреслив ключові пріоритети українських військових.

Серед них Михайло Драпатий виділив:

удари на великі відстані;

гнучку піхотну тактику;

роботизацію передової;

посилення протиповітряної оборони.

Під час переговорів особливу увагу було приділено захисту повітряного простору України.

"Захист нашого повітряного простору є моїм пріоритетом", — зазначив Драпатий.

Військовий комітет НАТО планує відвідати Україну

Головнокомандувач Збройних сил України також повідомив, що в жовтні Україна очікує на візит Військового комітету НАТО. За його словами, останній такий візит відбувся вісім років тому.

Драпатий наголосив, що Україна не лише отримує військову підтримку від своїх союзників, а й ділиться з партнерами власним бойовим досвідом, набутим під час протистояння з російською агресією.

"Ми ділимося бойовим досвідом, якого сьогодні немає ні в кого іншого, і це сприяє безпеці всього Альянсу", — підкреслив Головнокомандувач Збройних сил України.

Він також подякував союзникам за підтримку та зазначив, що Україна та її партнери продовжують працювати над забезпеченням спільної безпеки.

Заява Михайла Драпатого. Скріншот: Telegram

Після розмови адмірал Джузеппе Каво Драгоне підтвердив, що НАТО й надалі надаватиме військову допомогу Україні.

За його словами, Альянс продовжуватиме підтримувати Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності. Він зазначив, що європейські та північноамериканські союзники збільшують обсяги виробництва оборонної продукції, прискорюють поставки та надають Україні необхідне військове обладнання.

Голова Військового комітету НАТО також наголосив, що підтримка України безпосередньо пов’язана з безпекою держав-членів Альянсу. Він запевнив, що союзники й надалі допомагатимуть Україні на її шляху до справедливого та тривалого миру.

"Я на власні очі бачив українську мужність: солдати з надзвичайною хоробрістю тримають лінію фронту за свої домівки, свої сім'ї та свою свободу. Їхня стійкість нагадує нам, що поставлено на карту: не лише майбутнє України, а й безпека всіх нас. Ось чому підтримка союзників така важлива і чому вона має реальне значення. Безпека України – це наша безпека, і ми продовжуватимемо стояти поруч з Україною, щоб допомогти досягти справедливого та міцного миру", — написав адмірал Джузеппе Каво Драгоне в своєму X.

Новини.LIVE писали, НАТО оприлюднило детальну покрокову стратегію наземної оборони на випадок російської агресії, в якій як пріоритет визначено знищення ракетних баз противника — зокрема в Калінінграді. Водночас Альянс має намір вести бойові дії без залучення піхотних військ і прагне для цього використовувати якомога більше безпілотників та робототехнічних систем.

Новини.LIVE інформували, у Литві буде побудовано завод з виробництва боєприпасів для України та НАТО. Завод працюватиме на майданчиках в Алітусі та Прієнайському районі, а його продукція буде призначена насамперед для військових потреб України, а згодом — й інших членів НАТО.