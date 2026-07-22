Драпатий про призначення головкомом ЗСУ: служіння Україні для мене честь

Михайло Драпатий. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Михайло Драпатий, якого Президент Володимир Зеленський призначив новим Головнокомандувачем ЗСУ, зробив свою першу заяву після призначення. Він наголосив, що для нього честь служити Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його пост у Facebook.

Що сказав Драпатий про своє призначення

У своєму зверненні Драпатий подякував президенту за довіри після рішення призначити його новим головкомом ЗСУ.

"Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність", — сказав він.

Окрім того, Михайло Драпатий висловив вдячність Олександру Сирському, якого звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ.

"Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс", — наголосив новий очільник ЗСУ.

Він додав, що працюватиме "відповідально, зосереджено, і х повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу".

Пост Драпатого. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр оборони Михайло Федоров вже привітав Драпатого призначенням. Він зазначив, що це нова надія і тепер високі очікування українців необхідно виправдати.

Також ми писали, що Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову нову посаду. Він не уточнив, яку саме, але зазначив, що вона пов'язана з технологіями нашої держави.