У Нацгвардії пояснили законопроєкт про застосування зброї під час протестів

Нацгвардієць зі зброєю. Фото: НГУ

У Національній гвардії України пояснили законопроєкт, який дозволить застосовувати зброю під час протестів. Його розгляне Верховна Рада у другому читанні.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії у пʼятницю, 21 березня.

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Суть законопроєкту

Законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України" підготували після аналізу ситуації, що склалася через повномасштабну російську агресію.

Його подали на розгляд Раді ще у грудні 2023 року. ВРУ 22 травня 2024 року прийняла у першому читанні за основу цей проєкт закону.

Основні зміни стосуються Закону України "Про Національну гвардію України", зокрема в частині адаптації його положень до інших чинних правових норм. У НГУ зазначили, що це необхідно для того, щоб чітко визначити завдання та функції, які Нацгвардія виконує під час воєнного стану, а також врахувати актуальні завдання.

Проєкт допрацював Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

А 5 березня цього року законопроєкт розглянули та підтримали за результатами підготовки його до другого читання.

Розширення повноважень

У НГУ зазначають, що проєктом закону передбачено впорядкування повноважень, а не розширення.

"Національна гвардія — це складова системи МВС. Структура, окрім виконання завдань на лінії фронту, має правоохоронні завдання (функції). Військовослужбовці НГУ несуть службу і на блокпостах, і залучаються до правоохоронних завдань на деокупованих та прифронтових територіях, проводять стабілізаційні заходи, а також залучаються до контрдиверсійних заходів і боротьби з ДРГ", — йдеться у повідомленні.

Наразі нацгвардійці керуються ЗУ "Про Національну поліцію", Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку та правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань", Бойовим статутом Сухопутних військ ЗСУ, іншими інструкціями та наказами Міністерств і відомств, які входять до складу Сил безпеки і оборони України.

Таким чином, військовослужбовцю необхідно одночасно орієнтуватися на норми різних нормативно-правових актів та законів, які регулюють діяльність інших державних структур.

Проєкт закону №10311 пропонує об'єднати ці норми в одному законі, що регулюватиме функціонування Національної гвардії.

Чи можуть гвардійці застосовувати гумові кийки, електрошокові пристрої, засоби примусової зупинки транспорту

У НГУ пояснили, що бійці могли та можуть використовувати гумові кийки, електрошокові пристрої, засоби примусової зупинки транспорту.

"Перелік видів спеціальних засобів, запропонований у частині другій статті 17 проєкту закону України, на сьогодні вже передбачений і використовується військовослужбовцями Національної гвардії України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №1024 "Про затвердження переліку та правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань", — йдеться у повідомленні.

Чи застосовували гвардійці заходи примусу та зупиняли авто до внесення змін у законодавство

Бійці робили та можуть робити це. У НГУ зазначили, що чинною редакцією ЗУ "Про Національну гвардію України", так і запропонованим проєктом Закону України визначено, що застосування заходів примусу є крайнім заходом, який може застосовуватися.

Бійці НГУ мали й мають право застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку для виконання своїх обов'язків, а також зупиняти та перевіряти автомобілі.

"Навіть у запропонованому законопроєкті деякі норми майже повністю продубльовані із Законів України "Про Національну поліцію", "Про Державну прикордонну службу України", "Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України", з урахуванням особливостей виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій", — йдеться у повідомленні.

У НГУ додали, що загалом зміни в закон мають на меті детальніше визначення повноважень Національної гвардії та забезпечення чіткої нормативної регламентації її діяльності.

Нагадаємо, у ЦПД заявили, що законопроєкт значно розширює повноваження Національної гвардії України.

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