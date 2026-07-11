Дощі в Україні продовжаться: Укргідрометцентр дав прогноз на завтра

Хлопець під дощем. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Погода в Україні завтра, 12 липня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують подекуди опади та грози. Крім того, вночі температура повітря знизиться до +9 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 12 липня

Місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 12 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C, на півдні та південному сході країни вночі +13...+18 °C, вдень +23...+28 °C.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні цими вихідними буде з дощами, грозами, градом та поривами вітру. Температура повітря відповідатиме сезонній нормі.

А у липні прогнозується підвищена сонячна активність із декількома сильними геомагнітними бурями, що можуть позначитися як на самопочутті людей, так і на функціонуванні технічних систем.