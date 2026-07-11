Дощі в Україні продовжаться: Укргідрометцентр дав прогноз на завтра
Погода в Україні завтра, 12 липня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують подекуди опади та грози. Крім того, вночі температура повітря знизиться до +9 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 12 липня
Місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +9...+14 °C, вдень +20...+25 °C, на півдні та південному сході країни вночі +13...+18 °C, вдень +23...+28 °C.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні цими вихідними буде з дощами, грозами, градом та поривами вітру. Температура повітря відповідатиме сезонній нормі.
А у липні прогнозується підвищена сонячна активність із декількома сильними геомагнітними бурями, що можуть позначитися як на самопочутті людей, так і на функціонуванні технічних систем.
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