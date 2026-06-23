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Головна Новини дня До Києва прибув генсек ОЕСР та міністри Японії: кадри від Сибіги

До Києва прибув генсек ОЕСР та міністри Японії: кадри від Сибіги

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Дата публікації: 23 червня 2026 12:42
Андрій Сибіга розповів про візит генсека ОЕСР та міністрів Японії до Києва
Андрій Сибіга та Матіас Корман. Фото: x.com/andrii_sybiha

Віцеміністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Кенджі Ямада, віцеміністерка закордонних справ Аяно Куніміцу та генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн 23 червня прибули з візитом до Києва. Вони підтвердили незмінну підтримку України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу та посольство Японії в Україні

Візит посадовців до Києва 23 червня

Сибіга розповів, що провів зустріч із Генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманном. Вони обговорили ситуацію на фронті, наслідки російських атак для населення, енергетичної інфраструктури та економіки України, а також актуальні питання регіональної безпеки.

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Андрій Сибіга та Матіас Корман. Фото: x.com/andrii_sybiha

За словами міністра, попри повномасштабну війну Україна продовжує впроваджувати реформи, зміцнювати державні інституції та рухатися до членства в Європейському Союзі й ОЕСР.

"Ми високо цінуємо огляди ОЕСР щодо інфраструктури, державного управління та політики правосуддя, які будуть представлені сьогодні. Це практичні інструменти, що зміцнюють стійкість та реформи України. Я подякував ОЕСР за принципову підтримку України та з нетерпінням чекаю на подальший прогрес на шляху України до вступу до ОЕСР, включаючи позитивне рішення Ради ОЕСР щодо початку переговорів про вступ та прийняття Дорожньої карти вступу", — сказав очільник МЗС України. 

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Водночас відомо, що під час візиту Ямади та Куніміцу до української столиці, японські посадовці поклали квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого монастиря, вшанувавши пам’ять загиблих українців.

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Японські посадовці у Києві. Фото: x.com/JPEmbUA
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Японські посадовці біля Стіни пам’яті. Фото: x.com/JPEmbUA

Очікується, що в межах свого перебування в Україні вони проведуть низку зустрічей з українськими посадовцями, під час яких підтвердять тверду та послідовну підтримку України з боку Японії.

Як писали Новини.LIVE, Андрій Мельник виступив у Радбезі ООН. Він наголосив, що терпіння Києва щодо бездіяльності міжнародної спільноти не є безмежним. 

Також ми повідомляли, що нещодавно з першим візитом до України приїжджала Світлана Тихановська. Свою поїздку вона розпочала тим, що поклала квіти на могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула в бою за Україну в січні 2025 року.

Андрій Сибіга Японія візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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