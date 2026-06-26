До Києва прибула міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіґ

Штефані Губіґ в Києві. Фото: REUTERS

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У п'ятницю, 26 червня, до Києва залізничним транспортом прибула очільниця Міністерства юстиції Німеччини Штефані Губіґ. Це її перший візит до української столиці з моменту призначення на посаду понад рік тому, який приурочений до наближення ювілею Конституції України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Новини.LIVE.

Штефані Губіґ прибула до Києва 26 червня

Раніше посадовиця вже відвідувала Київ у 2014 та 2015 роках вона приїжджала сюди з офіційними візитами, коли працювала статс-секретарем у Федеральному міністерстві юстиції.

Нинішня поїздка Штефані Губіґ приурочена до важливої дати, адже 28 червня, Конституція України святкуватиме своє 30-річчя. Гостя з Німеччини візьме участь у профільній конференції, яку присвятили ювілею Основного Закону.

Відомо, що темами сьогоднішніх зустрічей стануть питання верховенства права та партнерство у судовій системі. Крім того, міністерка анонсувала підписання спільної робочої програми щодо правової співпраці між Україною та Німеччиною на найближчі роки. Цей документ розроблений зокрема для підтримки євроінтеграційних прагнень Києва.

"Сьогодні я прибула до Києва з одноденним візитом. Це мій перший візит до України – з часу мого призначення на посаду Федерального міністра юстиції понад рік тому. Водночас цей візит для мене є також поверненням", — сказала Губіґ після прибуття.

Посадовиця зауважила, що теперішні обставини її перебування в Україні суттєво відрізняються від попередніх років, адже країна змушена захищатися від масштабних ударів.

"Зрозуміло, що моя сьогоднішня поїздка відбувається за інших обставин, ніж мій останній візит. Сьогодні я відвідую країну під час війни. Я відвідую Україну, територія якої повністю перебуває під бомбардуваннями та обстрілами. І я відвідую країну, яка захищає свободу Європи від Росії, яка хоче силою пересунути кордони. Від Росії, для якої мир і самовизначення нічого не важать. Цей візит, це повернення за інших обставин дуже зворушує мене особисто", — наголосила вона.

Німецька сторона обіцяє залишатися надійним партнером України у зовнішній обороні та внутрішньому розвитку інституцій.

"Ми будемо підтримувати Україну у захисті її свободи назовні – у її відбитті від російського вторгнення – у досягненні справедливого миру. І ми також будемо підтримувати Україну у зміцненні верховенства права всередині країни – ми допоможемо ей втілити в життя засади української Конституції: гарантії прав людини, верховенство права, поділ влади", — запевнила федеральна міністерка.

Стосовно майбутнього вступу України до Європейського Союзу Штефані Губіґ висловила впевненість у позитивному результаті, попри всі складнощі реформ. Вона підкреслила, що підписана робоча програма допоможе у цьому великому проєкті.

"Зрозуміло: переговори про вступ будуть вимагати великих зусиль. Але також зрозуміло, що всі сторони проводитимуть ці переговори в дусі довіри, поваги та конструктивної впевненості. Адже одне є незаперечним: Україна є частиною європейської родини – вона належить до Європи", — підсумувала німецька урядовиця.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 25 червня заявив, що підтримка України залишається пріоритетом для Європи. Мерц наголосив на важливості захисту демократичних цінностей та згадав про досвід німецько-польського примирення.

Також Німеччина та Україна підписали оборонну угоду, про яку президент Володимир Зеленський розповів 18 червня. Вона стосується об'єднання технологічного потенціалу України та ФРН для протидії ворожим балістичним ракетам.