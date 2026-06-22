До 55 грн за літр: експерт прогнозує зниження цін на пальне

Одна з українських АЗС. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

В Україні можуть продовжити знижуватися ціни на пальне. Експерти пояснюють це падінням світових котирувань нафти та поступовою адаптацією внутрішнього ринку. За сприятливих умов бензин А-95 може подешевшати до 55 грн за літр.

Про це в ефірі День.LIVE розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Експерт про зниження цін на пальне

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн зазначив, що ціни на пальне в Україні продовжать реагувати на зміну вартості нафти на світових ринках. За його словами, тенденція до здешевлення вже триває.

Експерт пояснив, що український ринок реагує на коливання із затримкою, оскільки на заправках ще реалізовуються запаси пального, закуплені за попередніми цінами. Саме тому зниження вартості відбувається поступово, а не миттєво.

Куюн також додав, що подальша динаміка цін напряму залежатиме від ситуації на нафтовому ринку. У разі падіння вартості нафти до рівня близько 50 доларів за барель, бензин може ще суттєво подешевшати.

"Ми вже більш ніж половину шляху пройшли до докризових цін. Світовий ринок знижується, а ми традиційно йдемо трохи позаду через запаси пального...

Єдине, що не вистачає, трішки стабільності. Ви ж бачите, що сьогодні закрили протоку, завтра відкрили. Тобто, все дуже хитке. Якщо все-таки стабілізується ситуація, то тоді я впевнений, що ми підемо навіть нижче за ті ціни, з яких стартували", — пояснив експерт.

Водночас Куюн додав, що лише за останній тиждень дизельне пальне подешевшало на 3–5 грн за літр, а від пікових значень ціна вже знизилася приблизно на 12 грн. За його оцінками, за стабілізації нафтового ринку вартість пального може повернутися навіть до рівнів, які були до останнього стрибка цін.

Новини.LIVE інформували, що Росію охопила масштабна паливна криза, через яку на автозаправках виникли великі черги. У низці регіонів фіксується дефіцит бензину та дизеля, а частина АЗС працює з перебоями або закрилася. Місцева влада вводить обмеження на відпуск пального, намагаючись стримати ажіотаж серед населення.

Новини.LIVE також писали, що у тимчасово окупованому Криму на автозаправках повністю припинили продаж пального. Обмеження діють для всіх видів оплати — готівки, талонів, QR-кодів і безготівкових розрахунків. Пальне наразі доступне лише для службового транспорту державних структур.