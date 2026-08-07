Дезертирував з "Азовсталі" і вступив до армії РФ: прикордоннику оголосили підозру

Співробітники ДБР. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Військовослужбовцю Державної прикордонної служби України повідомили про підозру у дезертирстві та державній зраді. За даними слідства, він самовільно залишив місце служби під час оборони Маріуполя, а згодом вступив до незаконного збройного формування окупантів і нині воює проти України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Новини.LIVE.

Що встановило слідство

За даними правоохоронців, 16 березня 2022 року під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі військовослужбовець самовільно залишив місце служби та район виконання бойового завдання, щоб ухилитися від проходження військової служби в умовах воєнного стану.

Підозрюваний військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Слідство також встановило, що приблизно у листопаді 2023 року, перебуваючи в тимчасово окупованому Маріуполі, чоловік пройшов співбесіду з представниками окупаційної адміністрації РФ та погодився вступити до незаконного збройного формування.

Як став командиром мінометного розрахунку

За версією слідства, у листопаді 2023 року підозрюваний вступив до так званого "Батальйону імені Богдана Хмельницького" ("ББХ") угруповання "ДНР", яке підпорядковується збройним силам РФ, та склав присягу на вірність Росії.

Наразі, за інформацією прокуратури, він обіймає посаду командира мінометного розрахунку, використовує позивний "Скай" та бере участь у бойових діях проти України.

Йому інкримінують державну зраду та дезертирство, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 та ч. 4 ст. 408 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Краматорську за оперативного супроводу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно правоохоронці викрили колишнього командувача одного з родів військ ЗСУ, якого підозрюють у розкраданні коштів, призначених для закупівлі систем протиповітряної оборони. За даними слідства, він також набув елітну нерухомість, законність походження якої перевіряють.

Також Новини.LIVE писали, що Державне бюро розслідувань викрило військовослужбовця, який, за версією слідства, намагався незаконно продати вибухові речовини на суму понад 7,5 млн гривень. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.