Дев'ять спалахів на Сонці: чи чекати магнітних бур сьогодні

Вплив Сонця на самопочуття метеозалежних. Фото: колаж Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Сьогодні, 26 червня, фахівці не прогнозують суттєвих магнітних бур на Землі. Цього дня геомагнітний фон залишатиметься стабільним, бо сонячна активність була на низькому рівні.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані фахівців Meteoprog.

Магнітні бурі 26 червня в Україні

У п'ятницю, 26 червня, на планеті не прогнозують значних магнітних бур. Очікується, що геомагнітна обстановка протягом доби коливатиметься в межах від спокійного до активного рівня.

Прогноз магнітних бур 26-29 червня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 26 червня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 50%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 39

Попередні 24 години на Сонці зафіксували дев'ять спалахів класу С, проте вони не впливають на магнітосферу Землі. Разом з тим існує певна ймовірність виникнення спалахів М-класу.

Новини.LIVE повідомляли, що сьогодні, 26 червня, в Україні буде посушлива жарка погода з мінливою хмарністю та локальними опадами. Дощі будуть лише на півдні, сході та у Вінницькій області. Однак синоптики попереджають, що вже з суботи країна опиниться в епіцентрі температурного екстриму. Причиною такого прогнозу став африканський антициклон, який вже кілька днів панує в Європі.

Як пояснила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі Ранок.LIVE, аномальна спека не омине і Україну. Вже на вихідних температура стрімко зростатиме до +35°C і вище.