Десять спалахів класу C: прогноз магнітних бур

У жінки головний біль. Фото: Reuters

Альбіна Зарічна Редактор

У понеділок, 17 серпня, геомагнітне поле на Землі буде переважно спокійним, хоча в окремі періоди можливе його підвищення до активного рівня. Значних магнітних бур протягом дня не прогнозують, а сонячна активність залишатиметься низькою.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Якою буде сонячна активність 17 серпня

За даними спостережень за останню добу, активність Сонця залишалася на низькому рівні. За цей період зафіксували один спалах класу B та десять спалахів класу C.

Такі спалахи не мають суттєвого впливу на магнітосферу Землі. Водночас фахівці прогнозують, що 17 серпня геомагнітне поле може коливатися від спокійного до активного стану.

Сонячна активність, за прогнозом, залишатиметься низькою. Імовірність виникнення спалахів М-класу оцінюють як невисоку.

Яка ймовірність магнітної бурі

На 17 серпня прогнозують такі показники сонячної та геомагнітної активності:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 37.

Таким чином, підстав очікувати потужної магнітної бурі протягом понеділка наразі немає.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

Під час геомагнітних збурень деякі люди можуть відчувати зміни самопочуття. Водночас реакція на такі явища є індивідуальною.

Попередження про значні геомагнітні збурення використовують насамперед для оцінки можливих ризиків та спостереження за станом людей, які мають фактори ризику серцево-судинних захворювань.

Новини.LIVE писали, що у найближчі дні в Україні збережеться аномально тепла погода — температура повітря буде вищою за звичайні для цього періоду багаторічні значення. Найвищі показники прогнозують у центральних і південних регіонах, де стовпчики термометрів місцями сягатимуть +36…+38 °С.

Новини.LIVE інформували, що за попередніми прогнозами, періоди підвищеної геомагнітної активності можуть спостерігатися 21–23 та 29–31 серпня. У ці дні фахівці допускають виникнення слабких або помірних збурень магнітного поля Землі.