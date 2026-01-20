Відео
День вшанування "кіборгів" — Зеленський звернувся до українців

День вшанування "кіборгів" — Зеленський звернувся до українців

Дата публікації: 20 січня 2026 17:32
Зеленський вшанував захисників Донецького аеропорту
У вівторок, 20 січня, Президент України Володимир Зеленський згадав захисників Донецького аеропорту. Вони 242 дні тримали оборону під постійними обстрілами та в оточенні.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

День вшанування "кіборгів" — Зеленський звернувся до українців - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський вшанував героїв Донецького аеропорту

"Їх називали кіборгами, а вони просто демонстрували найкраще, що є в українському характері, в українському серці, в українському дусі: не здаватися, бити окупанта та вражати світ тим, що може Україна", — повідомив Президент.

Він висловив подяку цим людям та підкреслив важливість підтримки таких героїв.

Нагадаємо, що сьогодні голова Офісу президента України Кирило Буданов у також нагадав про цей великий подвиг українських військових. 

А до цього український лідер Володимир Зеленський та президент Кіпру Нікос Христодулідіс у Києві вшанували памʼять загиблих українських бійців.

Володимир Зеленський Донецька область
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
