Зеленський вшанував захисників Донецького аеропорту

Термінова новина

У вівторок, 20 січня, Президент України Володимир Зеленський згадав захисників Донецького аеропорту. Вони 242 дні тримали оборону під постійними обстрілами та в оточенні.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський вшанував героїв Донецького аеропорту

"Їх називали кіборгами, а вони просто демонстрували найкраще, що є в українському характері, в українському серці, в українському дусі: не здаватися, бити окупанта та вражати світ тим, що може Україна", — повідомив Президент.

Він висловив подяку цим людям та підкреслив важливість підтримки таких героїв.

Нагадаємо, що сьогодні голова Офісу президента України Кирило Буданов у також нагадав про цей великий подвиг українських військових.

А до цього український лідер Володимир Зеленський та президент Кіпру Нікос Христодулідіс у Києві вшанували памʼять загиблих українських бійців.