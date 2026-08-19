Де ховатися пасажирам поїздів: УЗ готує 800 модульних сховищ

Залізничний вокзал. Фото: Укрзалізниця

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

На українських залізничних станціях планують змонтувати 800 модульних укриттів, щоб пасажири мали можливість заховатися від загрози обстрілів. Наразі сховища є здебільшого хіба на великих на вузлових вокзалах, тому пасажири на невеликих зупинках часто змушені тіснитися у підвалах, де не вистачає місця під час тривог.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив автор блогу "Залізні магістралі", транспортний оглядач Олег Васильєв.

Укрзалізниця має намір розбудувати укриття для пасажирів

Ситуація з укриттями на вокзалах кардинально різниться залежно від розміру та статусу конкретного населеного пункту і самої станції. Просторі та надійні місця для схову під час повітряних тривог наразі мають переважно головні та великі транспортні вузли.

"Ми можемо сказати лише, що принаймні всі вузлові станції, станції у великих містах, мають певні укриття. Це можуть бути або цокольні поверхи, або підземні переходи. Тобто певна частина станцій все-таки мають укриття, але якщо говорити про залізничні станції такого меншого масштабу, то звичайно, що там укриття можуть бути, може їх не бути", — зазначив Васильєв.

Через дефіцит спеціально обладнаних безпечних зон на другорядних зупинках пасажири змушені шукати прихисток самотужки, що нерідко створює незручності та ризики для життя. Люди регулярно діляться у соціальних мережах записами, як вони перечікують небезпеку в непристосованих підвалах, де банально не вистачає вільного простору для всіх охочих.

"Тобто "Укрзалізниці" потрібно сьогодні працювати над тим, щоб не те що розбудовувати мережу укриттів, а шукати якісь варіанти, які можуть бути, наприклад, у вигляді мобільного, модульного укриття. І була інформація, що "Укрзалізниці" планує встановити 800 модульних укриттів на залізничних станціях", — підкреслив експерт.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про смертоносну російську атаку у Броварському районі Київщини. Удар припав по залізничній платформі, де виявили тіла загиблих. Масований нічний наліт змусив екстрені служби терміново призупинити рух залізничного сполучення та організувати евакуацію громадян із небезпечної зони.

На тлі частих атак РФ по залізниці України німецьке дипломатичне представництво попередило своїх співгромадян про високі ризики перебування в Україні. Там закликали відмовитися від поїздок поїздами у межах 24 серпня.

Також 13 серпня в Одеській області ворожий реактивний дрон поцілив безпосередньо в локомотив пасажирського складу, внаслідок чого смертельні травми отримала локомотивна бригада, а саме машиніст та його помічник. Рятувальники успішно евакуювали 340 осіб.