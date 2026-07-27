Алла Пугачова розповіла, чому ходить із палицею та що сталося з її здоров'ям

Алла Пугачова і Максим Галкін. Фото: Новини.LIVE

Російська артистка Алла Пугачова вперше розповіла про серйозну травму, через яку нині пересувається з палицею. За її словами, це не елемент сценічного образу, а наслідок падіння, після якого вона чотири місяці була прикута до ліжка.

Про це Алла Пугачова розповіла під час фестивалю в Юрмалі у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Пугачова розкрила стан свого здоров'я

На фестивалі журналісти запитали Аллу Пугачову, чи є палиця частиною її нового образу. У відповідь артистка зізналася, що насправді проходить тривалу реабілітацію після важкої травми.

За словами Пугачової, вона впала й отримала перелом ноги та тазостегнового суглоба. Через це їй довелося чотири місяці пересуватися на милицях, а лікарі взагалі заборонили ходити.

"Чесно кажучи, я не думала, що взагалі зможу встати. У мене були панічні атаки, мені було дуже важко. Чотири місяці я лежала. Лікарі говорили, що пів року маю не ходити", — розповіла співачка.

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Втім, згодом один із медиків сказав їй, що подальше відновлення залежить насамперед від її сили волі.

"Він сказав, що все залежить від мене. Якщо зможу подолати себе — встану. Я й досі це долаю. Думаю, ще три-чотири місяці ходитиму з палицею", — зазначила Пугачова.

Артистка також спростувала чутки про нібито серйозні проблеми із серцем, які останнім часом поширювалися в медіа.

"Було багато сліз. Вигадували операцію на серці, ще щось. Нічого такого не було. Просто зламала ногу. Я дуже важко все це перенесла, але взяла себе в руки", — підсумувала вона.

Як писали Новини.LIVE, раніше Алла Пугачова заявила, що готова приїхати до України. Артистка сказала, що візит можливий після запрошення.

Водночас на фестивалі також були Потап та Настя Каменських. Продюсер запевнив, що продовжує вести бізнес в Україні, а співачка розповіла про свій нещодавній візит до Києва.