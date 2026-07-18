Будуть зміни в армії: Зеленський говорив з Федоровим і Сирським

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Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що провів розмови з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він наголосив, що чує людей. За його словами, рішення щодо армії будуть напрацьовані.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у суботу, 18 липня, передає Новини.LIVE.

Зеленський говорив з Федоровим і Сирським

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