Буданов звернувся до медиків у День медичного працівника

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Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов привітав українських медиків із професійним святом. Він подякував цивільним і бойовим медикам за щоденну працю та наголосив, що саме вони є одними з ключових опор українського спротиву.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму зверненні з нагоди Дня медичного працівника, передає Новини.LIVE.

Буданов подякував медикам за стійкість і відданість

Керівник ГУР зазначив, що сьогодні українські медики є невід'ємною частиною боротьби за існування держави. За його словами, цивільні медичні працівники щодня рятують життя в тилу, попри постійні виклики війни, тоді як бойові медики виконують надзвичайно складну роботу безпосередньо на фронті.

Буданов наголосив, що українська медицина стала одним із фундаментальних стовпів опору країни, а її фахівці завдяки здобутому під час війни досвіду заслужено вважаються одними з найкращих у світі.

"Наша медицина — один із фундаментальних стовпів опору. А ви щодня здобуваєте унікальний досвід і по праву вважаєтеся одними з найкращих фахівців у світі. Ворогу нас не зламати", — зазначив Буданов.

Також очільник воєнної розвідки вшанував пам'ять медиків, які загинули, рятуючи інших, і подякував усім працівникам медичної сфери за стійкість, незламність і самовіддану працю. Новина доповнюється...

