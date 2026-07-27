Буданов звернувся до медиків у День медичного працівника
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов привітав українських медиків із професійним святом. Він подякував цивільним і бойовим медикам за щоденну працю та наголосив, що саме вони є одними з ключових опор українського спротиву.
Про це Кирило Буданов повідомив у своєму зверненні з нагоди Дня медичного працівника, передає Новини.LIVE.
Буданов подякував медикам за стійкість і відданість
Керівник ГУР зазначив, що сьогодні українські медики є невід'ємною частиною боротьби за існування держави. За його словами, цивільні медичні працівники щодня рятують життя в тилу, попри постійні виклики війни, тоді як бойові медики виконують надзвичайно складну роботу безпосередньо на фронті.
Буданов наголосив, що українська медицина стала одним із фундаментальних стовпів опору країни, а її фахівці завдяки здобутому під час війни досвіду заслужено вважаються одними з найкращих у світі.
"Наша медицина — один із фундаментальних стовпів опору. А ви щодня здобуваєте унікальний досвід і по праву вважаєтеся одними з найкращих фахівців у світі. Ворогу нас не зламати", — зазначив Буданов.
Також очільник воєнної розвідки вшанував пам'ять медиків, які загинули, рятуючи інших, і подякував усім працівникам медичної сфери за стійкість, незламність і самовіддану працю. Новина доповнюється...
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