Буданов: Україна має готуватися до майбутніх відносин із РФ після війни
Україна після завершення війни може мати різні сценарії розвитку відносин із Росією. Водночас РФ у будь-якому випадку залишатиметься сусідом України, до чого необхідно бути готовими.
Про це керівник ОП Кирило Буданов заявив під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії, передає Новини.LIVE.
Буданов про відносини з РФ після війни
"Варіанти є абсолютно різні, але в будь-якому разі певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватися", — зазначив Буданов.
Він наголосив, що Україна має розглядати різні сценарії майбутніх відносин із Росією, однак робити це слід уже з урахуванням реалій безпекової ситуації та довгострокових викликів. Водночас Буданов підкреслив, що зараз ключовим пріоритетом залишається завершення війни, а будь-які розмови про моделі відносин у майбутньому є передчасними.
"Не можна говорити про те, якими будуть відносини в час гарячої фази. Це просто некоректно навіть", — додав він.
За словами Буданова, історичний досвід показує, що навіть під час масштабних воєн держави іноді зберігали певні економічні чи непрямі контакти, однак нині головне завдання України — концентрація зусиль на припиненні бойових дій та досягненні миру.
Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч зі студентами Києво-Могилянської академії, під час якої йшлося про майбутнє України та ключові виклики, що стоять перед державою. У ході розмови учасники обговорювали питання розвитку країни, її стратегічних перспектив та можливі сценарії подальшого становлення в умовах війни та після її завершення.
Як повідомляли Новини.LIVE, дипломатичні розбіжності між Варшавою та Києвом можуть загостритися у разі відсутності конструктивного діалогу між сторонами. Кирило Буданов розкритикував дії польського лідера Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського та попередив про ризики подальшого погіршення двосторонніх відносин, якщо ситуація не буде врегульована.
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