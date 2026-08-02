Буданов: Україна має бути архітектором процесів у Європі

Голова Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: ОП

Олександр Шорохов Редактор

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов виступив із геополітичною лекцією щодо формування сучасного світового порядку та виживання держав у поточному столітті. Посадовець детально окреслив ключові фактори глобального впливу сьогодні. А вони виходять далеко за звичні межі класичного збройного протистояння.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис керівника ОП Кирила Буданова.

Правила глобального впливу

Під час свого звернення до слухачів Школи стратегічного архітектора Києво-Могилянської бізнес-школи очільник ОП звернув увагу на зміну базових принципів світової дипломатії.

"Світ не ділиться на союзників і ворогів. Світ ділиться на тих, хто формує правила, і тих, хто змушений за ними жити", — заявив Кирило Буданов.

Кирило Буданов та слухачі Школи стратегічного архітектора Києво-Могилянської бізнес-школи. Фото: ОП

За його словами, у довгостроковій перспективі завжди виграє той суб'єкт, який повністю уникає поспішних емоційних кроків і вміє аналізувати ситуацію на багато етапів уперед.

Наша країна продовжує утримувати статус однієї з важливіших на європейському континенті.

Кирило Буданов. Фото: ОП

"Проте в геополітиці немає місця слабким чи пасивним. Якщо ми не будуємо власну суб’єктність і не чинимо власний вплив, ми потрапляємо під вплив інших. Щоб не бути фігурою на чужій шахівниці, маємо бути активними архітекторами процесу", — наголосив керівник Офісу Президента.

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов заявив, що Україна одночасно працює над дипломатичним врегулюванням війни та зміцненням Сил безпеки й оборони. За його словами, саме ці два напрями наближають досягнення довгоочікуваного миру. Також він повідомив, що після чергових переговорів українська сторона продовжує співпрацю з американськими партнерами.

Також ми писали, що Україна робить усе для реального перемовного процесу та завершення війни. Водночас, за словами Кирила Буданова, політичні розбіжності та надмірна емоційність не повинні підривати єдність українців у протистоянні російській агресії.