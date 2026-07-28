Буданов про Оленівку: злочин РФ не буде забутий

Термінова новина

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов згадав українських військовополонених, які загинули внаслідок трагедії в Оленівці. Він заявив, що російський злочин не буде забутий, а Україна продовжує працювати над поверненням усіх полонених.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

Буданов нагадав про трагедію в Оленівці

Кирило Буданов заявив, що російські окупанти чотири роки тому скоїли масове вбивство українських військовополонених в Оленівці.

За його словами, цей злочин став одним із найтяжчих проявів російського терору проти українців та не залишиться без наслідків.

Україна бореться за повернення полонених

Очільник ОП наголосив, що необхідно пам’ятати всіх українських військових і цивільних, які загинули в російському полоні через катування та нелюдські умови утримання.

Він також зазначив, що частина українських захисників і цивільних досі перебуває в російському полоні.

За словами Буданова, повернення всіх українців додому залишається одним із головних пріоритетів держави.

"Боремося за кожного й не зупинимося, доки не повернемо з полону всіх", — наголосив він.

Кирило Буданов вшанував пам’ять загиблих українців та заявив, що їхній подвиг не буде забутий. Новина доповнюється...

