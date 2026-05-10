Буданов подякував матерям українських захисників
Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав українських матерів із Днем матері та подякував їм за любов, силу й підтримку в умовах війни. Окремі слова вдячності він адресував матерям українських захисників і захисниць, які виховали людей, що стали щитом для країни.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення керівника ОП в неділю, 10 травня.
Привітання Буданова до Дня матері
У своєму привітанні Буданов наголосив, що материнська любов є джерелом сили та віри навіть у найскладніші часи.
"Материнська любов починається з тихого слова, яке заспокоює краще за будь-які ліки, і з віри, яка дає сили жити", — зазначив він.
Очільник ОП також подякував матерям українських військових та згадав про тих жінок, які чекають своїх рідних із полону або втратили найдорожчих людей через війну.
"Величезне дякую матерям наших захисників і захисниць. Ви виростили справжніх людей, які стали щитом для всієї країни. Низький уклін тим мамам, які щодня чекають на дзвінок із полону, і тим, хто втратив найдорожче... Ваш біль неможливо висловити словами", — наголосив Буданов.
За його словами, українські матері сьогодні стали символом затишку, світла та внутрішньої сили для всієї нації.
"Кожна українська мати сьогодні — це затишок і світло у наш тяжкий час. Ви щоденна тиха сила, без якої неможливо уявити генетичний код нашої нації", — додав він.
Наприкінці привітання Буданов звернувся до своєї матері зі словами вдячності.
"І дякую тобі, Мамо. За твій спокій, за те, що завжди поруч, і за те, що навчила мене бути людиною і ніколи не опускати руки", — підсумував керівник ОП.
Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський звернувся до українок з нагоди Дня матері. Глава держави привітав їх зі святом і подякував за витримку та любов.
А також 9 травня Кирило Буданов у День Європи заявив, що Україна сьогодні є справжнім щитом для європейських країн.