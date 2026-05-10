Буданов подякував матерям українських захисників

Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав українських матерів із Днем матері та подякував їм за любов, силу й підтримку в умовах війни. Окремі слова вдячності він адресував матерям українських захисників і захисниць, які виховали людей, що стали щитом для країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення керівника ОП в неділю, 10 травня.

Привітання Буданова до Дня матері

У своєму привітанні Буданов наголосив, що материнська любов є джерелом сили та віри навіть у найскладніші часи.

"Материнська любов починається з тихого слова, яке заспокоює краще за будь-які ліки, і з віри, яка дає сили жити", — зазначив він.

Очільник ОП також подякував матерям українських військових та згадав про тих жінок, які чекають своїх рідних із полону або втратили найдорожчих людей через війну.

Читайте також:

"Величезне дякую матерям наших захисників і захисниць. Ви виростили справжніх людей, які стали щитом для всієї країни. Низький уклін тим мамам, які щодня чекають на дзвінок із полону, і тим, хто втратив найдорожче... Ваш біль неможливо висловити словами", — наголосив Буданов.

За його словами, українські матері сьогодні стали символом затишку, світла та внутрішньої сили для всієї нації.

"Кожна українська мати сьогодні — це затишок і світло у наш тяжкий час. Ви щоденна тиха сила, без якої неможливо уявити генетичний код нашої нації", — додав він.

Наприкінці привітання Буданов звернувся до своєї матері зі словами вдячності.

"І дякую тобі, Мамо. За твій спокій, за те, що завжди поруч, і за те, що навчила мене бути людиною і ніколи не опускати руки", — підсумував керівник ОП.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський звернувся до українок з нагоди Дня матері. Глава держави привітав їх зі святом і подякував за витримку та любов.

А також 9 травня Кирило Буданов у День Європи заявив, що Україна сьогодні є справжнім щитом для європейських країн.