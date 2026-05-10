Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов подякував матерям українських захисників

Буданов подякував матерям українських захисників

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 10:16
Буданов подякував матерям українських захисників
Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав українських матерів із Днем матері та подякував їм за любов, силу й підтримку в умовах війни. Окремі слова вдячності він адресував матерям українських захисників і захисниць, які виховали людей, що стали щитом для країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення керівника ОП в неділю, 10 травня.

Привітання Буданова до Дня матері

У своєму привітанні Буданов наголосив, що материнська любов є джерелом сили та віри навіть у найскладніші часи.

"Материнська любов починається з тихого слова, яке заспокоює краще за будь-які ліки, і з віри, яка дає сили жити", — зазначив він.

Очільник ОП також подякував матерям українських військових та згадав про тих жінок, які чекають своїх рідних із полону або втратили найдорожчих людей через війну.

Читайте також:

"Величезне дякую матерям наших захисників і захисниць. Ви виростили справжніх людей, які стали щитом для всієї країни. Низький уклін тим мамам, які щодня чекають на дзвінок із полону, і тим, хто втратив найдорожче... Ваш біль неможливо висловити словами", — наголосив Буданов.

За його словами, українські матері сьогодні стали символом затишку, світла та внутрішньої сили для всієї нації.

"Кожна українська мати сьогодні — це затишок і світло у наш тяжкий час. Ви щоденна тиха сила, без якої неможливо уявити генетичний код нашої нації", — додав він.

Наприкінці привітання Буданов звернувся до своєї матері зі словами вдячності.

"І дякую тобі, Мамо. За твій спокій, за те, що завжди поруч, і за те, що навчила мене бути людиною і ніколи не опускати руки", — підсумував керівник ОП.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський звернувся до українок з нагоди Дня матері. Глава держави привітав їх зі святом і подякував за витримку та любов.

А також 9 травня Кирило Буданов у День Європи заявив, що Україна сьогодні є справжнім щитом для європейських країн.

привітання Кирило Буданов День матері
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації