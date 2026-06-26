Буданов анонсував новий обмін військовополоненими

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Новий обмін військовополоненими між Україною та Росією може відбутися вже найближчими днями. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що "побачити обмін" можна вже дуже скоро. Деталі майбутнього обміну наразі не розголошуються.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у п'ятницю, 26 червня.

Буданов про новий обмін полоненими

Новий обмін військовополоненими між Україною та Росією може відбутися вже найближчим часом. Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії, де обговорювали також питання цінності людського життя та підходів до переговорних процесів.

Під час розмови одна зі студенток запитала про так звані "червоні лінії" у питаннях обміну полоненими. У відповідь Буданов наголосив на принциповій позиції щодо цінності людського життя та допустимих меж у таких процесах.

"Скажіть, будь ласка, а для вас цінність людського життя існує чи ні?" — запитав Буданов. Після уточнень він продовжив: "А якщо воно безцінне, чи є щось, чим можна знехтувати?" і додав: "Ну от і для мене немає".

Після цього керівник Офісу президента коротко повідомив про можливий обмін.

"Дасть Бог, побачите на днях обмін", — заявив Буданов.

Новини.LIVE інформували, що 23 червня 2026 року представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомив про підготовку нових обмінів полоненими з Росією. За його словами, робота з повернення українців триває навіть під час активної фази війни. Загалом додому вже вдалося повернути понад сім тисяч громадян.

Новини.LIVE також писали, що 5 червня 2026 року Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з Росією, у результаті якого додому повернулися 185 захисників і один цивільний. Серед звільнених — військові різних родів військ, зокрема оборонці Маріуполя та "Азовсталі". Частина з них перебувала в російському полоні з 2022 року.