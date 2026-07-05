Британія створює дроновий підрозділ за прикладом України та інвестує 5 млрд євро у безпілотники

Військовий з дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Велика Британія створює нову оперативну групу, яка відповідатиме за розвиток і застосування безпілотних систем. Підрозділ формують, використовуючи досвід України у війні проти Росії.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Новини.LIVE.

Британія збільшує інвестиції у безпілотні технології

Британський уряд планує інвестувати 5 мільярдів фунтів стерлінгів у розвиток дронів та автономних систем озброєння. Нова структура створюється за аналогією з українськими Силами безпілотних систем, однак не стане окремим видом військ. До неї увійдуть представники сухопутних військ, ВМС, Повітряних сил і морської піхоти.

За словами джерела у британському Міноборони, багато рішень під час розробки програми базувалися саме на досвіді України у протидії російській армії. Наразі на озброєнні Великої Британії перебуває близько 10 тисяч безпілотників, тоді як Україна використовує приблизно 200 тисяч дронів щомісяця. Саме тому Лондон вирішив суттєво посилити цей напрям.

Програма також передбачає постачання нових FPV-дронів для піхоти, розвиток безпілотних наземних платформ та інтеграцію ударних безпілотників із вертольотами Apache. Окреме фінансування отримав і проєкт перспективного винищувача Tempest.

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У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що війна в Україні довела ефективність сучасних безпілотних технологій, тому новий підрозділ допоможе британській армії швидше реагувати на сучасні загрози та ефективніше протидіяти ворожим дронам.

Як повідомляли Новини.LIVE, Велика Британія продовжує посилювати підтримку України на тлі успішних дій українських військових на фронті. Лондон регулярно виділяє нові пакети допомоги, наголошуючи на важливості подальшої підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Велика Британія оголосила про новий пакет енергетичних санкцій проти Росії та підписала дворічну угоду про постачання палива для українських атомних електростанцій. У Лондоні наголосили, що такі кроки мають посилити тиск на російський енергетичний сектор, обмежити діяльність тіньового флоту та скоротити фінансування війни Кремля.