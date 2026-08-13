Братущак заявив про перехід "Скелі" під керівництво "Азову"

Олексій Братущак. Фото: Facebook/Олексій Братущак

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Штурмовий полк "Скеля" почав виконувати бойові завдання під оперативним керівництвом корпусу "Азов". Водночас підрозділ не входить до структури корпусу — йдеться саме про оперативне управління під час виконання бойових розпоряджень.

Про це повідомив начальник відділення комунікацій 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Олексій Братущак в коментарі "Бутусов плюс", передає Новини.LIVE.

Братущак пояснив, чи входить "Скеля" до складу "Азову"

Пресофіцер "Скеля" Олексій Братущак зазначив, що наразі під оперативне керівництво корпусу переведені ще не всі підрозділи. За його словами, йдеться про батальйони, зведені загони та інші формування, які зараз виконують завдання на різних напрямках фронту.

"Станом на зараз, ми виконуємо бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу АЗОВ. Не всі ще підрозділі наші переведені під оперативне керівництво цього корпусу, але ми розуміємо, що ті підрозділи батальйону, я ж кажу, вже згадав, там, зведені загони, які виконують завдання на різних ділянках фронту, напевно, об'єднаються вже для виконання цього одного бойового розпорядження під команду структурі", — сказав Братущак.

За словами Братущака, надалі підрозділи "Скелі", які нині розосереджені на різних ділянках фронту, можуть об'єднати для виконання спільних завдань під єдиним оперативним управлінням. Водночас пресофіцер окремо наголосив, що говорити про входження "Скелі" до складу корпусу "Азов" некоректно.

"Не в структурі, неправильно казати структурою, ми не заходимо в структуру АЗОВ, але оперативне керівництво буде здійснювати корпус АЗОВ", — уточнив Братущак.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили черговий факт жорстокого поводження з українськими військовослужбовцями у штурмовому полку "Скеля". Слідчі повідомили про підозру двом представникам медичної роти, яких підозрюють у побитті та незаконному утриманні своїх побратимів.

Як повідомляли Новини.LIVE, командування штурмового полку "Скеля" звернулося до громадськості на тлі резонансу навколо подій, пов’язаних із підрозділом. У полку заявили, що окремі випадки можуть використовувати у власних інтересах представники політичних сил, громадських організацій, блогери та деякі медіа.