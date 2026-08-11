Боєць ММА побив українця у Польщі: нападнику грозить до 20 років

Польська поліція. Фото: Polske radio

Олександр Шорохов Редактор

У Польщі судитимуть колишнього професійного бійця змішаних єдиноборств, який разом із спільниками побив громадянина України. Потерпілий отримав важкі травми голови та після термінової операції перебував в реанімації у критичному стані. Правоохоронці затримали головного нападника та відправили його під варту, а також притягнули до відповідальності працівниць крамниці, які спровокували цей конфлікт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Wiadomosci.

Побиття українця через пиво

Інцидент стався на території одного з житлових комплексів після дрібної крадіжки у місцевому продуктовому магазині. Один із покупців намагався винести звідти пиво, через що продавчині зачинили його всередині та вимагали гроші.

Жінки зателефонували своєму знайомому, який швидко зібрав компанію друзів і влаштував розправу над чоловіком на вулиці.

"Згідно з результатами розслідування, Алекс Р. ізбивав і пінав жертву, піддаючи його безпосередній небезпеці смерті або серйозних тілесних ушкоджень. Під час нападу злочинці кричали, що "Польща – для поляків, і що він має повернутися до України воювати", — зазначили слідчі.

Колишній боєць ММА повністю визнав свою провину в суді. За цей злочин йому загрожує тюремний строк від 3 до 20 років позбавлення волі.

Покарання для продавчинь

Також польські правоохоронці висунули звинувачення двом працівницям закладу, які вирішили заробити на інциденті.

Замість виклику поліції жінки заблокували українця в приміщенні та почали шантажувати його, вимагаючи від нього 1000 злотих. Вони змусили наляканого покупця віддати їм понад 500 злотих. Наразі обидві продавчині повністю визнали свою провину у вимаганні, їм загрожує до п'яти років за ґратами.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Вроцлаві поліція затримала трьох місцевих жителів, які жорстоко побили молоду пару українців. Конфлікт виник на парковці біля магазину. Мер Вроцлава Яцек Сутрик висловив глибоку підтримку постраждалим громадянам України та закликав міську спільноту до солідарності.

Також ми повідомляли, що у 22 містах Польщі відбулися акції проти нападів на українців. Головним гаслом загальнонаціональних акцій стала фраза "Не будь байдужим".