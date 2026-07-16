Більше користі, ніж шкоди: військовий експерт про відставку Федорова

Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Військовий оглядач і учасник російсько-української війни Олексій Гетьман прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його думку, реформи, реалізовані під керівництвом Федорова, принесли більше користі, ніж шкоди. Водночас експерт наголосив, що проблеми мобілізації не можна пов'язувати виключно з роботою очільника Міноборони.

Про це Олексій Гетьман заявив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 липня.

Експерт прокоментував відставку Федорова

За словами військового оглядача, рішення про звільнення Михайла Федорова є неоднозначним. Він зазначив, що оцінювати діяльність міністра оборони лише через ситуацію з мобілізацією некоректно, оскільки відповідальність за цей напрям лежить не виключно на Міністерстві оборони.

Крім того, експерт звернув увагу на реакцію суспільства після відставки посадовця. На його думку, акції на підтримку Федорова свідчать про високий рівень довіри до нього з боку українців.

"Якщо збирається мітинг на підтримку міністра, якого звільнили, це означає, що має велику довіру в суспільстві. Можливо, саме це стало однією з причин його звільнення...

Мені здається, що це не дуже добре рішення, бо ті інновації, які вводив Федоров, вони все ж таки дали більше позитиву для нашої країни, ніж негативу", — зазначив Гетьман.

Водночас він наголосив, що у війні з Росією Україна має й надалі розвивати технологічну перевагу. За його словами, саме сучасні технології та інноваційні рішення є одним із ключових факторів, які дозволяють ефективніше протистояти противнику, а не лише збільшення чисельності військових.

Новини.LIVE інформували, що 15 липня 2026 року Михайло Федоров підтвердив завершення роботи на посаді міністра оборони та розповів про ключові результати команди. Серед головних досягнень він назвав розвиток дронів, реформу оборонних закупівель, посилення ППО та ракетної програми. Федоров заявив, що й надалі працюватиме над технологічною перевагою України у війні проти Росії.

Новини.LIVE також писали, що після звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров може отримати нове призначення у владній структурі. За словами нардепа Олексія Гончаренка, серед можливих варіантів — дипломатична робота, посада в ОП або РНБО. Він зазначив, що остаточне рішення щодо майбутньої ролі Федорова ще не ухвалили.