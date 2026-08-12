Без дощів, але зі свіжістю: прогноз синоптика Діденко на завтра

Дівчина на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Cиноптик Наталка Діденко прогнозує комфортну та суху погоду в Україні 13 серпня. Після проходження холодного атмосферного фронту, який майже не приніс опадів, територію країни охопила свіжа повітряна маса.

Про це вона написала у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 13 серпня

За прогнозом синоптика, 13 серпня та до кінця тижня температура повітря вдень переважно триматиметься в межах +22...+26 градусів. Водночас ночі залишатимуться прохолодними, що забезпечить комфортні умови після спекотного періоду.

Погода в Україні на 13 серпня. Фото: Meteoprog

Опадів найближчими днями Діденко не прогнозує. Над Україною переважатиме антициклон, тому погода буде здебільшого сухою та сонячною. Поступове повернення спеки очікується вже з неділі-понеділка. Температура знову почне підвищуватися, хоча ночі залишатимуться значно прохолоднішими за денний час.

У Києві 13 серпня та до кінця тижня очікується суха, сонячна погода. Вдень у столиці буде близько +22...+25 градусів. У неділю температура підвищиться до +28 градусів, а з понеділка спека знову посилиться. Синоптик зазначила, що найближчі дні добре підходять для роботи на відкритому повітрі, прогулянок та відпочинку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти нетривалі зміни магнітного поля Землі. Водночас загалом геомагнітна обстановка протягом місяця прогнозується переважно спокійною.

Як повідомляли Новини.LIVE, понад 10 тисяч людей померли в Європі під час хвилі аномальної спеки, яка наприкінці червня охопила західну частину континенту. Найбільше смертей зафіксували серед людей віком від 65 років, а науковці пов’язують різке зростання смертності з екстремальними температурами, які посилюються через зміни клімату.